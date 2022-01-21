Андрей Травников: снабжение жителей Новосибирской области углём проводится по намеченному плану

Фото nso.ru

Губернатор Андрей Травников проконтролировал наличие и доступность топлива для жителей области на отопительный период 2021–2022 года в ходе выездного совещания в Каргате.

Согласно данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, даже учитывая сложности с поставками угля в конце прошлого года и рост цен на мировых рынках на энергетический уголь, снабжение региона этим видом топлива стабильно реализуется. Углём обеспечены все коммунальные источники тепловой энергии. Не зафиксированы и ограничения теплоснабжения по причине отсутствия топлива. В Каргатском районе запасы угля составляют 2300 тонн на 38 дней.

«Сегодня все необходимые запасы топлива созданы, снабжение жителей области углём стабильное и без перебоев», – заявил Андрей Травников.

Директор ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» Олег Нам в своём докладе подчеркнул, что проблемы осени 2021 года в первую очередь связаны с недопоставкой вагонов собственниками подвижного состава. Губернатор напомнил, что решить задачу удалось с помощью «коммунальных экспрессов» – правительство региона договорилось с РЖД о формировании поездов для доставки угля из Кузбасса в Новосибирскую область.

Олег Нам сообщил, что за 2021 год НТК продала угля на 25 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. «В 2022 году планируем продать до 750 тысяч тонн. В январе уже идут плановые поставки – запланировано поставить в целом на область 80 тысяч тонн, сегодня уже отгружено более 55 тысяч», – отметил он.

Для стабилизации поставок топлива и погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы из резервного фонда Новосибирской области в октябре – декабре 2021 года органам местного самоуправления предоставили государственную поддержку в размере 711 млн рублей. В целом сумма господдержки муниципальных образований, районов и городских округов в 2021 году составила 3 миллиарда 655 миллионов рублей.

Сегодня запасы топлива по муниципальным районам региона составляют 78 тысяч тонн – их должно хватить на 33 дня.

Для справки: на железнодорожном тупике в Каргатском районе расположен угольный склад ООО «НТК» – обособленное структурное подразделение «Каргатский райтоп» – основного поставщика топлива в Новосибирскую область. Сюда отгружается уголь для трёх муниципальных образований: Каргатского, Доволенского, Кочковского районов. Объём переработки угля в год – 60-70 тыс. тонн. Топливо предназначено для нужд населения (частные домовладения), коммунального комплекса, объектов социальной сферы, сельскохозяйственных предприятий, юридических лиц.