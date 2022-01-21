АО «Искитимцемент» подвело итоги работы в 2021 году

Фото предоставлено АО «Искитимцемент»

С января по декабрь прошлого года предприятие выпустило 1,18 млн тонн и реализовало 1,19 млн тонн цемента, что на 20 и 21% выше уровня 2020 года. Рост показателей специалисты связывают с увеличением емкости цементного рынка.

Нарастить производство удалось за счет участия в крупных проектах, поставок продукции домостроительным компаниям и предприятиям по производству железобетонных конструкций, товарного бетона и сухих смесей. Продукция доставляется автомобильным и железнодорожным транспортом: за 12 месяцев по железной дороге отгружено 449 тыс. тонн, автотранспортом – 736 тыс. тонн.

Автодоставку навального цемента заказывают покупатели-оптовики и изготовители ЖБИ, которые обеспечивают необходимые условия для хранения больших объемов строительного материала. Доставляя продукцию собственным автотранспортом, завод гарантирует не только высокое качество цемента, но и минимальные сроки выполнения заявки, точное планирование и другие условия для постоянных клиентов.

Собственными цементовозами покупателям было направлено 286 тыс. тонн продукции (39% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом), показатель 2020 года составил 242 тыс. тонн (40%).

Объем реализации навального цемента вырос до 954 тыс. тонн (80% от общего объема продаж).

Стабильно растет спрос на бездобавочные высокомарочные цементы: их доля в общем объеме готовой продукции, отгруженной потребителям, выросла с 67% в 2020 году до 75% в 2021-м. Кроме того, клиенты оценили преимущества сепарированного цемента и перешли на его использование. За 12 месяцев завод изготовил 493 тыс. тонн такого вида продукции (42% от общего объема).

АО «Искитимцемент» уделяет большое внимание качеству своей продукции, которое на каждом этапе контролирует заводская лаборатория. В 2021 году сюда приобретено новое оборудование для контроля содержания фтор-иона в сырьевой смеси и щелочей в цементах. В отдел технического контроля поступили растворосмеситель для изготовления образцов-балочек по ГОСТу и современный автоматический прибор, определяющий сроки схватывания цементного теста. Эти меры направлены на формирование качественных характеристик выпускаемой продукции, удовлетворение запросов клиентов и выпуск продукции.

По плану выполнены все ремонтно-восстановительные работы, позволяющие обеспечить надежное функционирование оборудования всех подразделений. Реализуются проекты по автоматизации системы управления технологическим процессом, мероприятий инвестиционной программы предприятия, в том числе направленных на снижение выбросов в атмосферу. Индексируется и своевременно выплачивается заработная плата сотрудникам, выполняются налоговые и кредитные обязательства, оказывается благотворительная и спонсорская помощь учебным заведениям, учреждениям культуры и спорта.

Дочерняя организация АО «Искитимцемент» – ЗАО «Чернореченский карьер» также фиксирует увеличение объемов производства в 2021 году. Работники предприятия добыли 1,34 млн тонн известняка и 240 тыс. тонн сланца (в 2020 году – 28% и 16% соответственно).

По данным управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, в 2021 году строительная отрасль Сибири продемонстрировала положительную динамику, позволив перевыполнить бюджетный план предприятия на 25% и приблизиться по производству и реализации цемента к уровню 2016 года. Положительный прогноз сохраняется на ближайшие два-три года, хотя после экономического спада в 2020 году, роста инфляции в 2021-м важно учитывать состояние экономики страны и потребительские возможности.

«Общее повышение экономической активности и увеличение доходов россиян, комплексная реализация программ льготной ипотеки и субсидирования ставки по текущим кредитам для застройщиков позволят нам сохранить высокие темпы развития предприятия и выпускать продукцию, которая полностью соответствует требованиям клиентов», – полагает Владимир Скакун.

Справка о предприятии: АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») – одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. Является системообразующим предприятием, оказывающим влияние на занятость населения и социальную стабильность в Новосибирской области.

Завод расположен на левом берегу реки Бердь в городе Искитим Новосибирской области. Его мощность составляет 2,1 млн тонн цемента в год.

Сырьевая база – Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Уникальность в том, что по химическому составу полезные ископаемые полностью соответствуют критериям пригодности сырья для изготовления портландцемента любых типов.