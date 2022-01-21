Часть российских пенсионеров оставят без прибавки в январе 2022 года – кого не коснётся индексация на 8,6 %

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Госдумой РФ принят закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции на 8,6 % с 1 января 2022 года. Индексация пенсий работающим пенсионерам заморожена с 2016 года. В течение года предстоит индексация социальных и военных пенсий, но окончательные цифры повышения пока неизвестны.

20 января 2022 года Государственная дума единогласно приняла поправки о повышении пенсий неработающим пенсионерам на 8,6 % в 2022 году, а не на 5,9 %, как было ранее. Страховые пенсии по старости в России получают 30,8 млн человек – самая многочисленная категория пенсионеров.

Чтобы пенсионеру узнать размер своей новой пенсии, нужно исходную пенсию, которая была до 1 января 2022 года, умножить на коэффициент 1,086. Полученная цифра и будет размером новой пенсии. После январской индексации на 5,9 % пенсии выросли в среднем на 1 000 рублей, теперь размер прибавки составит примерно 1 400 рублей.

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уже объявил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рубля.

Индексация на 8,6 % не коснётся работающих пенсионеров.

В августе работающие пенсионеры получат прибавку за счёт увеличения стоимости пенсионных баллов. Максимум, на который можно рассчитывать, – 296,58 рубля в год.

При этом продолжается заморозка индексации пенсий этих граждан, действующая с 2016 года.

1 апреля 2022 года предстоит индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пока запланированные цифры 7,7 %. 1 октября проиндексируют военные пенсии. По предварительным данным, рост составит 4 %. Но не исключено, что с учётом высокой инфляции в прошлом году эти цифры будут скорректированы.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с Правительством РФ 28 сентября 2021 года не исключал и повторения практики единовременных выплат пенсионерам «при возможности» в 2022 году.