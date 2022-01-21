Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах для полезного завтрака

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Диетолог Гинзбург назвал овсяную кашу и ржаные тосты одними из самых полезных продуктов на завтрак. Продуктивный день начинается с правильно завтрака, рассказал в беседе с NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. Доктор медицинских наук посоветовал завтракать овсяной кашей, не забывать о тостах из ржаного хлеба, а также употреблять в пищу фрукты.

Традиционно, [начинать день] лучше с овсяночки. Тосты из ржаного хлеба очень хороши, наверное, лучше фрукты, чем фруктовый сок. Яблоко, например. Можно добавить кисломолочный напиток. Как вариант, вместо овсяной каши можно смешать кисломолочный напиток и мюсли. Запивать можно какао — всё перечисленное относится к оздоровительным продуктам, —

уточнил диетолог.

Также Михаил Гинзбург добавил: завтракать глазуньей с беконом можно, но особой пользы в этом нет. По словам специалиста, если есть желание съесть яйца, лучше не жарить их, а сварить всмятку.