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Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах для полезного завтрака

Фото Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах для полезного завтрака
Фото Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах для полезного завтрака

Фото с сайта pixabay.com

Диетолог Гинзбург назвал овсяную кашу и ржаные тосты одними из самых полезных продуктов на завтрак.

Продуктивный день начинается с правильно завтрака, рассказал в беседе с NEWS.ru диетолог Михаил Гинзбург. Доктор медицинских наук посоветовал завтракать овсяной кашей, не забывать о тостах из ржаного хлеба, а также употреблять в пищу фрукты.

Традиционно, [начинать день] лучше с овсяночки. Тосты из ржаного хлеба очень хороши, наверное, лучше фрукты, чем фруктовый сок. Яблоко, например. Можно добавить кисломолочный напиток. Как вариант, вместо овсяной каши можно смешать кисломолочный напиток и мюсли. Запивать можно какао — всё перечисленное относится к оздоровительным продуктам, —

уточнил диетолог.

Также Михаил Гинзбург добавил: завтракать глазуньей с беконом можно, но особой пользы в этом нет. По словам специалиста, если есть желание съесть яйца, лучше не жарить их, а сварить всмятку.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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завтрак
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