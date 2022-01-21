«Дворянское гнездо»: эксперты назвали строительство жилья на месте «Универсама» в Новосибирске делом времени

Фото Густаво Зырянова

Собственник одного из старейших супермаркетов Новосибирска — «Универсама» на Ленина, 10 — просит разрешить на участке, где расположен магазин, строительство жилья. Эксперты не исключают появления в этом месте жилой застройки, однако жители выступают против.

20 января в мэрии Новосибирска прошло заседание комиссии по проектам планировки территорий. В числе прочих на рассмотрение выносился вопрос о перезонировании участка, на котором находится один из старейших городских супермаркетов — «Универсам» на Ленина, 10.

Собственник попросил отнести участок с магазином к зоне, допускающей строительство жилья, но члены комиссии отказали. Присутствовавший на обсуждениях депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов рассказал, что представители администрации Центрального округа и глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев выступили против. Сам он тоже не подержал просьбу собственника.

«Школы и детские сады в центре перегружены и не смогут принять дополнительных детей.

То же касается и инфраструктуры улицы Ленина. Увеличение транспортной нагрузки приведёт к коллапсу. Отдельный вопрос, не приведёт ли строительство нового объекта к разрушению сложившегося облика улицы. Но это станет понятно, когда мы увидим сам проект. Считаю перезонирование данного участка нецелесообразным», — написал депутат на личной странице «ВКонтакте».

«Вопрос в социальной инфраструктуре»

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который также присутствовал на заседании 20 января, считает, что на месте «Универсама» мог бы появиться жилой дом. Главное, чтобы застройщик учёл высотность зданий в округе и не решил разместить высотку в 20-30 этажей, уточнил он.

Как и Антонов, общественник отметил проблему с социальной инфраструктурой.

«Не хватает детских садов и школ, и они не появляются, особенно в центре. Что касается магазина, если дом всё-таки будет построен, он откроется на первом этаже, я уверен», — сказал координатор движения «Искалеченный Новосибирск» в комментарии Сиб.фм.

Несмотря на решение комиссии, просьба собственника ещё может быть удовлетворена, пояснил Рязанцев. Вопрос с участком будет вынесен на общественные обсуждения.

Возможно строительство апартаментов под грифом «гостиницы»

По словам архитектора Игоря Поповского, на участке напротив «Победы» могла бы появиться коммерческая недвижимость.

«При изменении зонирования возможно строительство апартаментов под грифом «гостиницы». Парковок примерно столько же, сколько и сейчас. Социнфраструктура не требуется», — отметил он.

Высотность может быть ограничена только при согласовании региональной Госинспекцией по охране объектов культурного наследия, но последние согласованные разделы по обеспечению сохранности ОКН свидетельствуют, что, скорее всего, ограничение не будет значительным, объяснил эксперт.

«Можно нагрузить эту территорию»

Не видит препятствий для возможного перезонирования участка и независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Он уверен, что на месте «Универсама» можно построить как апартаменты, так и жилой дом, а на первых двух этажах или в цоколе открыть тот же самый магазин.

«Если строить жилой дом, то на первые два-три этажа прямо напрашиваются коммерческие помещения. Там может быть и магазин, и офис. В любом случае можно нагрузить эту территорию. Собственнику выгодно перезонирование», — сказал он.

Аналитик считает, что собственник супермаркета продолжит искать способы получить заветное разрешение, чтобы дополнительно монетизировать участок.

На вопрос о том, какое жильё могло бы появиться на этом месте, Николаев ответил: премиум-класса, похожее на ЖК Montblanc Residence на Щетинкина.

«Это ведь место небольшое, где самое дорогое жильё в Новосибирске — так называемое «дворянское гнездо». Стоимость квадратного метра будет достигать 170-200 тысяч рублей», — подытожил эксперт.

«По нам очень сильно ударит»

Новосибирцы относятся к возможным переменам негативно. Правда, беспокоятся не столько за облик города, сколько по поводу исчезновения (пусть и на время) магазина.

Жители говорят, что им удобно ходить в «Универсам», и рассчитывают, что на «глупость» с перезонированием не пойдут.

«Я всё время сюда хожу, живу рядом. Естественно, мне хорошо здесь. Не думаю, что такую глупость сделают (построят дом. — Прим. ред)», — ответила выходящая из «Универсама» пенсионерка на вопрос корреспондента Сиб.фм.



«По нам [закрытие магазина] очень сильно ударит, я работаю за углом, я против», — заявила молодая горожанка, также в дверях супермаркета.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, как крытую автостоянку на левом берегу превратили в супермаркет.