Кто из россиян получит по 7000 рублей от ПФР до 31 января 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В ближайшие дни выплаты от ПФР поступят россиянам, которые не получили деньги на карты.

Выплаты от ПФР россияне получат в ближайшие дни. Кому придут деньги от Пенсионного фонда России, сообщили СМИ.

Эксперты Пенсионного фонда России пообещали, что деньги получателям пособий придут до 31 января 2022 года. Россияне, которые получают выплаты на банковские карты, получили деньги еще 17 января. Остальным средства придут до конца месяца. В каждом почтовом отделении установлена своя дата доставки пособия.

Речь идет о выплатах по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Ежемесячное пособие до этого года россиянам, которые не имеют официального трудоустройства, выплачивали отделения соцзащиты, сейчас эти полномочия перешли ПФР.

Размер пособия зависит от зарплаты матери ребенка на последнем месте работы, однако минимальная сумма пособия составляет 7 083 рубля, сообщает Primpress.