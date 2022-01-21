Морозы до -29 градусов ожидаются в Новосибирской области в выходные

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики предупреждают о сильных морозах в Новосибирской области в выходные, 22 и 23 января.

В Новосибирскую область придут жгучие морозы до -29 градусов с переменным ветром в выходные, 22 и 23 января. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сегодня, 21 января, температура воздуха составит -14...-16 градусов, будет небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, изморозь, а на дорогах – гололедица. В отдалённых районах утром возможны туманы.

В субботу, 22 января, столбики термометров покажут -18...-23 градуса ночью, при прояснениях возможно падение температуры до -27 градусов. Днём ожидается потепление до -12...-17 градусов. Из-за сильных морозов будет преимущественно без осадков, на дорогах – гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с.

Воскресенье, 23 января, станет самым холодным днём недели. Ночью температура воздуха опустится до -19...-24 градусов, при прояснениях ожидаются морозы до -29 градусов. Днём будет незначительное потепление до -13...-18 градусов. Осадков не ожидается, на дорогах сохранится гололёд. Ветер переменный 2-7 м/с.

Отметим, что, несмотря на морозы, зима 2021–2022 года в Новосибирске считается «мягкой». Об этом Сиб.фм рассказала начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.