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«Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни

Фото «Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни
Фото «Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни

Фото: pixabay.com

Стал известен прогноз геомагнитной обстановки на январь 2022 года. Самая высокая степень влияния Солнца ожидается в середине месяца. В этот неблагоприятный период гипертоникам и метеозависимым людям особенно важно быть внимательными к своему здоровью.

Календарь неблагоприятных дней в январе 2022 года был опубликован на сайте сетевого издания «ПРОНЕДРА».

Фото «Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни 2

Магнитные бури прогнозируются по 8-балльной шкале:

  • 11, 12, 15, 23-25 января – 3 балла;
  • 2-10, 13, 14, 26-28 числа – 2 балла;
  • 16-22, 29-31 числа – 1 балл.

Как сообщает Пятый канал, магнитосфера будет особенно возбуждённой с 15 по 19 января. Самая сильная магнитная буря может достигнуть отметки в четыре балла 16 января. С 23 по 26 января вновь возрастёт опасность для здоровья метеозависимых. Последние серьёзные вспышки будут наблюдаться 28 и 29 января.

Фото «Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни 3

С наступлением неблагоприятных дней могут возникнуть следующие симптомы: быстрая и сильная усталость, головные боли, тревожное состояние, необъяснимая раздражительность, скачки артериального давления, бессонница.

Специалисты рекомендуют метеозависимым людям придерживаться здорового образа жизни: полноценный сон, сбалансированное питание. Примечательно, что чаще всего на метеозависимость жалуются жители крупных городов, где люди мало двигаются, редко бывают на воздухе и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления.

Фото «Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни 4

Кроме того, в дни сильных магнитных бурь лучше ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна. Важно как можно больше находиться на свежем воздухе, употреблять больше жидкости и исключить эмоциональные нагрузки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что погода в Новосибирске во второй половине января будет теплее нормы на 4 градуса. Жители Новосибирской области могли увидеть метеорный поток Геминиды, а также сильный метеорный поток Леониды.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
магнитные бури
плохое самочувствие
головные боли
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