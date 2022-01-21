«Мозги пропускает через мясорубку»: график магнитных бурь в январе 2022 года – самые опасные дни

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Стал известен прогноз геомагнитной обстановки на январь 2022 года. Самая высокая степень влияния Солнца ожидается в середине месяца. В этот неблагоприятный период гипертоникам и метеозависимым людям особенно важно быть внимательными к своему здоровью.
Календарь неблагоприятных дней в январе 2022 года был опубликован на сайте сетевого издания «ПРОНЕДРА».
Магнитные бури прогнозируются по 8-балльной шкале:
Как сообщает Пятый канал, магнитосфера будет особенно возбуждённой с 15 по 19 января. Самая сильная магнитная буря может достигнуть отметки в четыре балла 16 января. С 23 по 26 января вновь возрастёт опасность для здоровья метеозависимых. Последние серьёзные вспышки будут наблюдаться 28 и 29 января.
С наступлением неблагоприятных дней могут возникнуть следующие симптомы: быстрая и сильная усталость, головные боли, тревожное состояние, необъяснимая раздражительность, скачки артериального давления, бессонница.
Специалисты рекомендуют метеозависимым людям придерживаться здорового образа жизни: полноценный сон, сбалансированное питание. Примечательно, что чаще всего на метеозависимость жалуются жители крупных городов, где люди мало двигаются, редко бывают на воздухе и привыкли создавать комфортную температуру с помощью кондиционеров и центрального отопления.
Кроме того, в дни сильных магнитных бурь лучше ограничить физическую нагрузку, избегать нарушений режима сна. Важно как можно больше находиться на свежем воздухе, употреблять больше жидкости и исключить эмоциональные нагрузки.
Ранее Сиб.фм писал о том, что погода в Новосибирске во второй половине января будет теплее нормы на 4 градуса. Жители Новосибирской области могли увидеть метеорный поток Геминиды, а также сильный метеорный поток Леониды.
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