Названа самая популярная модель iPhone в Новосибирске в 2021 году

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В МТС проанализировали продажи смартфонов в Новосибирске в 2021 году и определили самый популярный.

Самым популярным смартфоном в Новосибирске в 2021 году оказался iPhone 11 от Apple с объёмом памяти 128 Гб, сообщили 21 января в МТС по итогам анализа продаж. Эта же модель, но с меньшим объёмом внутреннего хранилища (64 Гб), заняла в рейтинге самых востребованных гаджетов второе место.

Замкнул тройку лидеров Samsung Galaxy A02, а на четвёртой строчке расположился Xiaomi Redmi 9A.

В целом жители сибирской столицы в прошлом году выбирали модели с увеличенным объёмом памяти, отметили в МТС. У 40 % купленных смартфонов объём внутреннего хранилища составлял 128 Гб или более.

«А вот девайсы с небольшим накопителем теряют популярность — спрос новосибирцев на модели с 8 и 16 гигабайтами упал на 65 процентов, а с 32 гигабайтами — на 20 процентов», — уточнили в компании.

Напомним, что осенью прошлого года Apple выпустила iPhone 13. Однако новосибирцы не проявили к нему большого интереса.