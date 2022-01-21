Новосибирск: афиша на 21, 22 и 23 января – рок-мюзикл «Фома», романтический балет «Жизель, или Вилисы» в НОВАТе и российская премьера «Мы – монстры! 2»

Коллаж Сиб.фм, фото и видео из открытых источников

Первый месяц зимы 2022 года дарит горожанам интересные художественные и развлекательные программы, собранные в культурную афишу Новосибирска.

После череды новогодних праздников жизнь входит в привычную колею из повседневных забот, дел, переживаний. Рабочий режим не оставляет времени на спокойное созерцание окружающего мира. Но стоит на минуту остановиться, и вокруг открываются новые возможности для впечатлений. Поэтому поспешите в выходные дни на встречу с прекрасным и отдыхайте: пойте песни Шевчука, Высоцкого и Бабаджаняна, наслаждайтесь балетными шедеврами Адана и Баланчина, смотрите театральные постановки и новинки кино.

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В пятницу 21 января:

На сцене Новосибирского музыкального театра — спектакль, завоевавший три национальных театральных премии «Золотая маска»! В Новосибирске — рок-мюзикл «Фома»!

В основе пьесы, написанной Константином Рубинским, безусловно, основные вехи жизни самого Юрия Шевчука, но постановка — вовсе не пересказ его биографии. Напротив, герой спектакля Фома — образ собирательный, обобщённый, насколько это позволяет жанр спектакля, образ поэтизированный, насколько этого требует музыкальный театр.

«Это спектакль про нас с вами, про нашу страну, про сложное перестроечное время и, конечно, про любовь и мечты молодого музыканта, его непростой, но удивительный, интересный и поучительный жизненный путь. Собственно, сама жизнь Юрия Шевчука — в его песнях, многие из которых, я уверен, широкой публике неизвестны», — подчеркнул режиссёр-постановщик спектакля Филипп Разенков.

Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» 2021: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» (Александр Крюков за роль Фомы), «Лучшая роль второго плана» (Никита Воробьев за роль Саши, друга Фомы).

Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр (ул. Каменская, 43), начало в 19:00

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Бесплатный концерт молодёжного эстрадного оркестра под управлением Вячеслава Акопова, посвящённый 100-летию композитора Арно Бабаджаняна, пройдёт на сцене Дома культуры им. Октябрьской революции.

Имя Арно Бабаджаняна хорошо известно и любителям советских песен, и поклонникам классической музыки. Эстрадные шлягеры «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чёртово колесо», «Верни мне музыку» до сих пор на слуху, эти песни знают старшее поколение и молодёжь. Композитор обрёл огромную популярность.

В концертной программе примут участие солисты Алексей Крыжановский, Светлана Тиссен, Андрей Иноземцев, Расим Мехдиев (фортепиано).

В программе прозвучат такие известные и любимые произведения, как «Ноктюрн» для фортепиано с оркестром, песни «Королева красоты», «Благодарю тебя», «Судьба», «Твои следы», «Твои следы», «В нежданный час».

ДК им. Октябрьской революции

ДК им. Октябрьской революции (ул. Ленина, 24), начало в 19:00

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В субботу 22 января:

Новосибирские премьеры композиторов XX века представляет Новосибирский академический симфонический оркестр и певица Полина Шамаева (меццо-сопрано).

В программе прозвучат: Леденёв Ave Maria (для оркестра), Локшин «Мать скорбящая» (кантата для меццо-сопрано, смешанного хора и оркестра), Цемлинский «Русалочка» (фантазия для оркестра по сказке Андерсена).

Небольшую пьесу «Аве Мария» Леденёв написал в 2007 году для камерного оркестра с участием духовых инструментов. Есть также версии для гобоя и баяна, для виолончели и баяна, для оркестра русских народных инструментов.

Кантата «Мать скорбящая» для меццо-сопрано, большого симфонического оркестра и смешанного хора на тексты из «Реквиема» А. Ахматовой и русской заупокойной службы — наиболее известное сочинение Александра Локшина.

Соло в кантате исполняет Полина Шамаева, солистка Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра.

Государственный концертный зал им. А.М. Каца

Государственный концертный зал им. А. М. Каца (Красный проспект, 18\1), начало в 18:00

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На сцене НОВАТа — самая трогательная история любви, рассказанная языком танца! Несравненная «Жизель» Адольфа Адана!

«Жизель, или Вилисы» — спектакль, ставший символом романтического балета XIX века, который с годами не теряет очарования.

Юная Жизель узнаёт о предательстве возлюбленного, от горя теряет рассудок и умирает. Она становится одной из вилис — невест, умерших до свадьбы. В полночь вилисы приходят в мир людей, и мужчина, оказавшийся рядом в поздний час, становится их жертвой — призраки заставляют его танцевать, пока не наступит смерть.

НОВАТ представляет балет в редакции народного артиста СССР Никиты Долгушина. Музыкальный руководитель и дирижёр — Карен Дургарян.

В этот день новосибирские зрители увидят два спектакля: дневной и вечерний. Вечером на сцену театра в заглавной роли выйдет народная артистка России, лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат и дипломант международных конкурсов, лауреат премии «Душа танца» Анна Жарова.

НОВАТ

НОВАТ, театральное фойе (Красный проспект, 36), начало в 13:00 и 18:00

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В воскресенье 23 января:

Спектакль «Иранская конференция» по пьесе Ивана Вырыпаева покажут на сцене Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

Представители датской и мировой интеллектуальной элиты, лучшие умы современности собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую «иранскую проблему» — нарушение прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке.

На сцену по очереди выходят востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра (в прошлом — известная телеведущая), писатель, священник, знаменитый дирижёр и иранская поэтесса — лауреат Нобелевской премии по литературе.

Кто бы мог подумать, что политический симпозиум может обернуться по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, её вызовах и надеждах.

Режиссёр — Елена Невежина. В ролях: Илья Паньков, Максим Гуралевич, Евгений Важенин, Никита Сарычев, Иван Басюра, Анна Михайленко, Светлана Галкина, Ирина Камынина, Владимир Дербенцев, Артур Симонян, Наталья Тищенко.

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» (ул. Серебренниковская, 1), начало в 18:30

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Балет-трилогия на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского в постановке Джорджа Баланчина — на экранах центра культуры и отдыха «Победа». Прямая трансляция из Большого театра в рамках программы «Балет в кино»!

Три драгоценных камня, три эпохи, три композитора, три стиля костюмов и три школы танца. Три действия спектакля посвящены трём великим балетным школам, оказавшим в своё время влияние на становление Баланчина как танцовщика и хореографа.

Первая часть, «Изумруды», на музыку Габриэля Форе — посвящение французской школе, изысканной и элегантной. Вторая часть, яркие, джазовые «Рубины» на музыку Стравинского — оммаж американской школе танца. И наконец, «Бриллианты», белый балет с безупречными кордебалетными построениями, классическим белым адажио и бравурным финалом, конечно же, на музыку Чайковского — подарок и поклонение великой русской школе классического балета с её кристальной чистотой и императорским блеском.

Центр культуры и отдыха «Победа»

Центр культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 22:00

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Кинопремьеры недели

«Мы — монстры! 2»

В выходные дни кинотеатр «Синема Парк» (ТРЦ «Сан Сити») приглашает на всероссийскую премьеру семейной комедийной анимации «Мы — монстры! 2».

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбоун точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями!

Что ж, Уишбоунам придётся вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама — вампир, папа — Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия — отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

Режиссёр — Хольгер Таппе. Озвучивали фильм замечательные британские артисты: Дэниэл Бен Зеноу, актриса кино и телевидения, получившая известность после исполнения роли леди Сибил Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон» Джессика Браун-Финдли, Эмили Кэри и британский комик Ник Фрост.

«Сады в живописи: От Моне до Матисса»

Считающиеся прекрасным пространством для исследования света, цвета и атмосферы, сады будоражили и будоражат воображение огромного количества художников. «Если не считать живописи и садоводства, то я ни на что не гожусь», — говорил Моне. Для тех, кто, как и великий художник, интересуется и тем, и другим, лучшего фильма не найти.

Клод Моне был одним из известнейших садоводов мирового искусства и, как следствие, важнейшей фигурой в истории живописи, посвящённой именно садам. Но он был далеко не одинок в своём интересе — достойный объект для своих художественных работ видели в саде такие мастера как Ван Гог, Писсарро, Боннар, Сарджент и Матисс. Работы этих, а также многих других великих художников представлены в новой тематической выставке, организованной Кливлендским музеем искусства совместно с Королевской академией в Лондоне.

Под руководством кураторов, художников и страстных садоводов это путешествие сквозь внушительную коллекцию импрессионистского, постимпрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века расскажет об эволюции современного сада в популярной культуре и причинах неугасающего интереса публики к нему.

Фильм «Сады в живописи: От Моне до Матисса» смотрите на экранах центра культуры и отдыха «Победа» в рамках программы «Арт-лекторий в кино».

Также в выходные:

21 января:

- официальный трибьют легендарного «Сектора Газа» — группа «Чёрный вторник» — приглашает всех любителей рока приобщиться к творческому наследию Юрия Хоя и вспомнить атмосферу концертов легендарной панк-команды, выступит в клубе «Уzдечка» (ТЦ «Москва», Крылова, 26), начало в 20:00;

- шедевр Микеланджело Антониони — фильм «Фотоувеличение» (1966) — на языке оригинала с русскими субтитрами — покажут в центре культуры и отдыха «Победа» (ул. Ленина, 7), начало в 20:35.

22 января:

- «тёплый концерт» от литературного клуба «Сияние», во время которого можно обниматься стихами и греться под тёплую музыку новосибирских исполнителей, пройдёт в центре «Продвижение» (ул. Бориса Богаткова, 201), начало в 18:00;

- Анастасия Кириленко (домра) и Елена Суродейкина (фортепиано) приглашают всех любителей музыки и живописи в увлекательное путешествие по прекрасным уголкам Севильи, Ташкургана и Карпат! Камерный концерт «Музыкальный транзит» состоится лекционном зале художественного музея (Красный проспект, 5), начало в 17:00.

23 января:

- показ и обсуждение фильма Ричарда Келли «Донни Дарко» (2001) про парня, который видит человека-кролика, пророчащего конец света, пройдут в культурном центре «Этаж» (ул. Ленина, 71), начало в 17:00;

- IV Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только малость объясню в стихе – 2022» пройдёт с 23 по 30 января в Новосибирске. В рамках фестиваля пройдут музыкально-поэтические вечера, концертные программы, поэтические слэмы и театральный квартирник.