Новосибирских дорожников оштрафовали на 20 млн рублей за взятки экс-начальнику ТУАД Чуманову

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На компанию «Бастион» был наложен штраф в размере 20 миллионов рублей за взятки экс-главе ТУАД Новосибирской области Михаилу Чуманову.

Бывший руководитель Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Михаил Чуманов полтора года назад получил взятку от представителей компании «Бастион». Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, во втором полугодии 2020 года Чуманов «вступил в преступный сговор» с представителем «Бастиона». Они договорились о том, что глава ТУАД предпримет определённые действия в интересах компании, а в качестве вознаграждения получит денежную сумму – более 2 миллионов рублей.

«Впоследствии часть взятки в сумме 1 миллиона рублей через посредника была передана взяткополучателю», – сообщили в прокуратуре.

В результате проведённой проверки, которую инициировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в отношении компании «Бастион» было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 миллионов рублей. Чтобы компания оплатила штраф, на её счета и имущество был наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей.

По данным сервиса Rusprofile, учредителем ООО «Бастион» является Алексей Захаров. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, строительством жилых и нежилых зданий, железных дорог и метро и т.д. «Бастион» является активным участником конкурсов на госзакупках, большая часть контрактов у компании были подписаны именно с ТУАД по Новосибирской области – на общую сумму более 608 миллионов рублей. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства. «Бастион» также входит в список компаний с неоплаченной налоговой задолженностью.

Напомним, в декабре 2021 года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении экс-главы регионального управления автодорог Михаила Чуманова. Его обвиняют во взяточничестве.