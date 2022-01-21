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Новосибирский Минобр взял на контроль ситуацию со стрельбой в школе № 47

Фото Новосибирский Минобр взял на контроль ситуацию со стрельбой в школе № 47
Фото Новосибирский Минобр взял на контроль ситуацию со стрельбой в школе № 47

Фото pixabay.com

Ситуация со стрельбой, произошедшая 19 января в Ленинской средней школе № 47, находится на контроле в министерстве образования Новосибирской области.

Министерство образования Новосибирской области следит за ситуацией в МБОУ «Ленинская средняя школа № 47», где 19 января ученик пятого класса выстрелил из пневматического пистолета в лоб сверстнику.

«Ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе регионального Минобра 21 января.

Инцидент в образовательном учреждении рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района, а в самой школе начато педагогическое расследование.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об этом случае. Где школьник взял оружие, неизвестно, в одноклассника он попал случайно. У пострадавшего медики диагностировали ушибленную травму лобной части головы. Пистолет изъяли и отправили на экспертизу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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школа
стрельба
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