Новосибирцы рассказали о тратах на врачей и лекарства

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Жители Новосибирской области рассказали, какую часть от зарплаты обычно тратят на медикаменты и врачей.

В службе исследований hh.ru опубликовали результаты нового опроса среди соискателей. Социологи узнали, какую долю от заработной платы они обычно тратят на медикаменты и лечение.

Участвовали в исследовании жители разных российских регионов, но Сиб.фм предлагает подробнее остановиться на новосибирцах.

Из них 43 % тратят на лекарства, витамины и БАДы до 10 % от зарплаты, причём для каждого пятого (20 %) эти расходы составляют 10-25 %.

Ещё 8 % жителей региона расходуют на такие покупки свыше четверти своих доходов. В основном это HR-менеджеры (11 %), уточнили в hh.ru.

Более 20 % респондентов признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки. Чаще других об этом говорили представители сфер искусства и медиа.

«На медицину и врачей 38 процентов жителей области обычно тратят до 10 процентов своей заработной платы, 28 процентов — до четверти, 5 процентов — от 25 процентов и больше. Почти треть (28 процентов) не тратят на это деньги», — говорится в отчёте по итогам исследования.

Оказалось, что больше других тратятся на медобслуживание молодые соискатели: 13 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что расходуют на эти цели минимум четверть того, что получают. Для сравнения: среди соискателей старше 45 лет таких всего 7 %.

Напомним, ранее в службе исследований «AliExpress Россия» выяснили, сколько новосибирцы тратят на содержание своих питомцев.