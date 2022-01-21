Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирцы рассказали о тратах на врачей и лекарства

Фото Новосибирцы рассказали о тратах на врачей и лекарства
Фото Новосибирцы рассказали о тратах на врачей и лекарства

Фото pixabay.com

Жители Новосибирской области рассказали, какую часть от зарплаты обычно тратят на медикаменты и врачей.

В службе исследований hh.ru опубликовали результаты нового опроса среди соискателей. Социологи узнали, какую долю от заработной платы они обычно тратят на медикаменты и лечение.

Участвовали в исследовании жители разных российских регионов, но Сиб.фм предлагает подробнее остановиться на новосибирцах.

Из них 43 % тратят на лекарства, витамины и БАДы до 10 % от зарплаты, причём для каждого пятого (20 %) эти расходы составляют 10-25 %.

Ещё 8 % жителей региона расходуют на такие покупки свыше четверти своих доходов. В основном это HR-менеджеры (11 %), уточнили в hh.ru.

Более 20 % респондентов признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки. Чаще других об этом говорили представители сфер искусства и медиа.

«На медицину и врачей 38 процентов жителей области обычно тратят до 10 процентов своей заработной платы, 28 процентов — до четверти, 5 процентов — от 25 процентов и больше. Почти треть (28 процентов) не тратят на это деньги», — говорится в отчёте по итогам исследования.

Оказалось, что больше других тратятся на медобслуживание молодые соискатели: 13 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что расходуют на эти цели минимум четверть того, что получают. Для сравнения: среди соискателей старше 45 лет таких всего 7 %.

Напомним, ранее в службе исследований «AliExpress Россия» выяснили, сколько новосибирцы тратят на содержание своих питомцев.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
зарплата
Новосибирск
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12866
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
8440
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
8045
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
6981
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
6977
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5302
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться
5101
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой