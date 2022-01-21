«Омикрон»: названы симптомы и признаки заражения – предупреждение Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор опубликовал описание первых симптомов заболевания «омикроном» – они похожи на признаки сезонной ОРВИ. Отличия от предыдущих вариантов COVID-19: появляются жидкие выделения из носа, возможно «колючее першение» в горле. Человек становится переносчиком COVID-19 уже через сутки после инфицирования.

Новый штамм коронавируса «омикрон» в 7 раз заразнее прежних вариантов, предупреждает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области. «Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ:

повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель,

снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

«Человек, заболевший штаммом «омикрон», может стать заразным уже в первые сутки после инфицирования», – сказано на официальном сайте ведомства.

Симптомы «омикрона» отличаются от проявлений предыдущих штаммов коронавируса SARS-COV-2, в первую очередь смертельно опасного варианта «дельта». При заражении «омикроном» пациента сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Отличительные симптомы «омикрона» называл вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов: болезнь протекает практически без кашля, но бывает и с ним; жидкие выделения из носа – самый необычный симптом для прошлых штаммов COVID-19; частое чихание.

Царапающее ощущение в горле (скорее першение, чем боль) может быть отличительным признаком «омикрона» от других штаммов коронавируса, считают южноафриканские врачи.

Большинство заболевших переносят инфекцию в лёгкой форме. Однако особенности нового варианта вируса дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

Надежду, что сам «омикрон» сработает как естественная вакцина, высказывали ранее некоторые специалисты. Иммунолог Андрей Поздняков отметил, что «омикроном» заражаются в том числе вакцинированные, но переносят его легко. Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие коронавирусом, вызванным «омикроном», получают выраженную «иммунную защиту» от SARS-COV-2.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.