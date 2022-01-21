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Под Новосибирском мальчик выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета

Фото Под Новосибирском мальчик выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета
Фото Под Новосибирском мальчик выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета

Фото pixabay.com

В посёлке под Новосибирском 11-летний мальчик случайно выстрелил однокласснику в голову из пневматического пистолета.

Инцидент произошёл 19 января в одной из местных школ посёлка Новосибирской области. Оказалось, что двое мальчиков играли с пневматическим пистолетом, когда один из них случайно выстрелил – пуля попала в их одноклассника. Сообщение о произошедшем поступило в тот же день в межмуниципальный отдел МВД России «Новосибирский» после того, как ребёнка доставили в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в медучреждении у мальчика зафиксировали ушибленную травму лобной части головы. На данный момент пневматический пистолет изъят и отправлен на экспертизу. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента, поэтому на данный момент неизвестно, как оружие попало в руки школьников.

В пресс-службе МВД также добавили, что законный представитель пострадавшего мальчика написал заявление в полицию.

Напомним, осенью прошлого года в Новосибирской области было громкое дело после того, как 12-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову из найденной винтовки. После этого школьник сумел добраться до дома, где родители вызвали ему скорую помощь.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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