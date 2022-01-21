Под Новосибирском школьник выстрелил в голову однокласснику: что известно о ЧП на уроке физкультуры

Фото Густаво Зырянова

Новосибирские следователи проверяют инцидент со стрельбой в школе № 47, где ученик ранил одноклассника во время урока физкультуры.

Под Новосибирском ученик пятого класса в школе № 47 посёлка Ленинский выстрелил из пневматического пистолета в сверстника во время урока по лыжной подготовке. Пострадавшему ребёнку оказана медицинская помощь, следователи начали проверку инцидента.

Что произошло?

По версии следователей, ЧП произошло днём 19 января в Новосибирском районе региона.

«Ученик пятого класса случайно выстрелил в голову одноклассника из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадавший получил ушибленную травму лобной части головы, ему оказана необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

В прокуратуре уточнили, что поводом для стрельбы могло стать нежелание мальчика заниматься физкультурой.

«Не согласившись заниматься лыжной подготовкой, выстрелил с расстояния в детей, которые принимали участие в катаниях на лыжах», – объяснили в надзорном ведомстве.

Собственную проверку инцидента начали и специалисты регионального Минобразования. В ведомстве уточнили, что полученное школьником ранение не потребовало госпитализации.

«Пуля попала в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение», – говорится в сообщении Минобразования.

В пятницу, 21 января, происшествие рассмотрят члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района.

«Ситуация находится на контроле в министерстве образования Новосибирской области», – добавили там.

«Уже приносил оружие в школу»

Как удалось выяснить журналистам «МК в Новосибирске», пятиклассник, открывший стрельбу на уроке физкультуры, не в первый раз принёс оружие в школу.

«Мы уже жаловались в дирекцию школы, там пообещали разобраться.

Он уже приносил пистолет в школу и махал им на перемене, а потом прятал. Об этом дети говорят», – рассказала собеседница издания.

Ещё один житель Ленинского отметил, что 11-летний мальчик не раз стрелял из этого пистолета по банкам и бутылкам.

Как пояснили журналисту в местном сельсовете, семья малолетнего стрелка считается благополучной, на учёте не состоит.

Что грозит стрелявшему пятикласснику?

Новосибирский юрист Алексей Аржанников в разговоре с журналистом «АиФ-Новосибирск» рассказал, что школьного стрелка как минимум поставят на учёт в полиции. Родителей мальчика тоже ждёт общение с полицией.

«Если будет установлено, что родители по неосторожности или умышленно передали мальчику оружие, их привлекут к административной ответственности. После этого семья будет на особом учёте органов полиции, КДН», – сказал Аржанников.

Правозащитник не исключил, что ответственность понесут и сотрудники школы, которые пропустили в альма-матер ребёнка с пистолетом.

В то же время Аржанников подчеркнул, то наименее мощные пневматические пистолеты не считаются гражданским оружием, следовательно, у них нет ограничений по ношению и приобретению. Хотя в школу запрещено проносить оружие любой мощности, даже самой минимальной.

Юрист уточнил, что сейчас задача правоохранителей – выяснить тип использованного оружия и понять, каким образом оно попало к ребёнку. Уже исходя из этих данных, будет приниматься решение о мерах ответственности.

Новосибирский психоаналитик Светлана Нечитайло также считает, что оружие в руках ребёнка – это прежде всего проблема взрослых, в данном случае – его родителей.

«Когда 11-летний ребёнок находит оружие, для него это игрушка. И он будет пользоваться им как игрушкой, потому что никто ему, скорее всего, не объяснял, что даже незаряженное оружие нельзя направлять на других людей», – отметила эксперт.

По словам Нечитайло, полагать, что детей можно защитить одними запретами, – верх инфантильности.

«Куча неучтённого оружия остаётся, есть оружие у родителей, а папа ребёнку никогда его не показывает, потому что «как бы чего не вышло». В итоге сын растёт рядом с оружием, и не знает, как им пользоваться. Затем оно случайно попадает ему в руки, и результат довольно предсказуем», – подытожила эксперт.

Напомним, в ноябре 2021 года в Новосибирске пятиклассник напал с ножницами на учителя и школьников, а затем выломал дверь в кабинете. По словам родителей учеников, подросток начал агрессивно вести себя на контрольной по математике. Он попытался воткнуть ножницы в сверстников, но детей защитила учительница.