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Проект для пенсионеров «Азбука интернета» в Новосибирске подвёл итоги работы

Фото Проект для пенсионеров «Азбука интернета» в Новосибирске подвёл итоги работы
Фото Проект для пенсионеров «Азбука интернета» в Новосибирске подвёл итоги работы

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» и Новосибирская региональная общественная организация «Пенсионеры-онлайн» рассказали о совместной работе по проекту «Азбука интернета» в 2021 году. Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, активисты смогли подготовить ряд выездных мероприятий для людей пожилого возраста. В сотрудничестве с отделением Российского Красного Креста они прочитали для пенсионеров лекции о здоровом образе жизни и провели уроки по работе с компьютером.

Портал «Азбука интернета», а также специальное обучающее пособие были разработаны ПАО «Ростелеком» по соглашению о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности с Пенсионным фондом РФ. Главная цель проекта – открыть доступ пожилым людям к получению госуслуг через интернет и повысить качество жизни благодаря изучению компьютерной грамотности и работе в Сети.

Фото Проект для пенсионеров «Азбука интернета» в Новосибирске подвёл итоги работы 2

По словам директора Новосибирской региональной общественной организации «Пенсионеры-онлайн» Татьяны Тарновской, в 2021 году специалисты компании и волонтёры Красного Креста провели встречи с пенсионерами и сотрудниками социально-реабилитационных центров Тогучина, Мошково, Линёво, Куйбышева, Пашино и других городов и посёлков региона. «На мероприятиях было много людей старше 65 лет, и все они были очень рады учебнику “Азбука интернета”. Всё же бумажный вариант им гораздо привычнее, чем онлайн-курсы», – отметила она.

В прошлом году «Пенсионеры-онлайн» преподнесли в подарок 130 учебников «Азбука интернета», которые теперь используются для коллективных уроков в районных советах ветеранов и ресурсных центрах, чтобы как можно большее количество людей пожилого возраста научились ориентироваться в интернет-пространстве.

«В пособии “Азбука интернета” просто и понятно рассказывается о базовых принципах работы на компьютере и в интернете, что как нельзя более актуально для жителей небольших посёлков и районных центров: они могут самостоятельно разобраться в теме и пользоваться возможностями цифровизации», – отмечает вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

По его мнению, в любом возрасте важно уметь ориентироваться в Сети, так как сегодня всё больше услуг переходит в цифровой формат.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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пенсионеры
Ростелеком
обучение
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