Путин поручил повысить пенсии военным на 8,6 % с января 2022 года

Kremlin.ru

Президент Путин предложил проиндексировать пенсии военнослужащим на 8,6 % с 1 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза предложил проиндексировать пенсии военным с 1 января текущего года. Об этом сообщили СМИ.

Глава государства напомнил, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции – на 8,6 %. Военные пенсии должны были вырасти только 1 октября на 4 %. Однако Путин предложил поднять пенсии военным уже сейчас на 8,6 %. Выплаты будут проиндексированы с 1 января текущего года.

В ближайшее время правительство РФ проработает поручение президента. Военнослужащие получат пенсии в повышенном размере в ближайший месяц, а уже выплаченные январские пенсии будут пересчитаны. Добавка придет пенсионерам со следующей выплатой.

Новое решение президента коснется свыше 2,6 млн человек – это вышедшие на пенсию работники МВД, МЧС, Росгвардии, Генпрокуратуры, Следкома и других структур, сообщает РИА Новости.