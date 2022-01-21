Россиянам пообещали рекордное повышение пенсий: кто получит 18 984 рублей в феврале

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Граждане пенсионного возраста получат проиндексированные пенсии на 8,6% уже в феврале. Такой информацией поделилась заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о том, что пенсионеры уже в феврале смогут получить проиндексированные пенсии на 8,6%.

Она надеется на то, что к концу января законопроект об индексации пенсий на 8,6% будет принят.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — уточнила Бибикова.

Правительство России уже ранее вносило предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков позже заявил о том, что во втором и в третьем чтении поправки будут приняты 20 января. После этого средний размер страховой пенсии составит 18 984 рублей.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей. Пожилых граждан обрадовали масштабной индексацией, а также в 2022 году им готовят семь солидных выплат.