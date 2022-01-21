Россияне получат по 10 000 рублей 23 января 2022 года

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Владельцы банковских карт «Мир» с 23 января смогут получить выплату в размере 10 000 рублей.

Россияне получат по 10 000 рублей на карты «Мир» с 23 января 2022 года. Кто получит выплаты, сообщили СМИ.

Россияне, у которых есть банковская карта национальной платежной системы «Мир», имею возможность принять участие в акции и получить бонус в размере 10 000 рублей. Для этого нужно зарегистрировать карту в системе «Приветмир» и совершить покупку. После регистрации в системе владельцу карты придет индивидуальный код. Его нужно будет показать сотруднику ювелирной сети Sokolov при совершении покупки. После этого выплата поступит на счет карты.

Кроме того, сам магазин подарит покупателю серебряную подвеску. Акция пройдет до 31 марта 2022 года, сообщает Primpress.