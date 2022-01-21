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Спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза

Фото Спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза
Фото Спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза

Фото pixabay.com

Компания AliExpress Россия выяснила, что в первые дни после новогодних каникул (с 10 по 18 января) спрос на защитные маски с фильтром вырос в 2,5 раза по сравнению с выходными 1-9 января. Популярность трехслойных масок увеличилась вдвое, особенно актуальны маски голубого и черного цвета.

Россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10-100 штук сменных масок.

Кроме того, вырос спрос и на дизайнерские многоразовые маски — в 1,8 раза. В этой категории часто покупают маски с блёстками и принтами, подходящими для многократного использования. За комплект из пяти таких масок россияне готовы заплатить в среднем от 150 до 300 рублей.

За этот период в 2 раза увеличился спрос на персональные медицинские приборы для дома. 6 мест в топ-10 самых популярных товаров категории занимают пульсоксиметры, аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности.

В качестве пульсоксиметра пользователи выбирают модели с большим ЖК-дисплеем и готовы отдать за них от 400 до 900 рублей. Также востребованы электронные термометры, чаще других — бесконтактные инфракрасные термометры стоимостью от 400 до 800 рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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