Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске увеличилась на миллиард

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Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске ориентировочно обойдётся в 2,7 млрд рублей, сообщили в мэрии. Ранее речь шла о сумме 1,6 млрд.

Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске увеличилась на 68 %, до 2,7 млрд рублей, сообщили 21 января в пресс-службе мэрии.

Сумма включает НДС и является приблизительной, уточняет «АиФ-Новосибирск». Точная цифра будет известна после окончания проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях.

Напомним, что капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске не проводился никогда, хотя появилось сооружение ещё в середине прошлого века (в 1955 году). Несколько раз из-за «финансовых проблем» работы переносили.