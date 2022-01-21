Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске увеличилась на миллиард

Фото: МО / 2ГИС
Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске ориентировочно обойдётся в 2,7 млрд рублей, сообщили в мэрии. Ранее речь шла о сумме 1,6 млрд.
Стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске увеличилась на 68 %, до 2,7 млрд рублей, сообщили 21 января в пресс-службе мэрии.
Сумма включает НДС и является приблизительной, уточняет «АиФ-Новосибирск». Точная цифра будет известна после окончания проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях.
Напомним, что капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске не проводился никогда, хотя появилось сооружение ещё в середине прошлого века (в 1955 году). Несколько раз из-за «финансовых проблем» работы переносили.
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