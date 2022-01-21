«Театр абсурда»: в Новосибирске директор школы №76 пытается оспорить штраф Роспотребнадзора за переполненность классов

Директор новосибирской школы №76 Надежда Равлюк подала жалобу на постановление Роспотребнадзора, согласно которому на учебное заведение был наложен штраф за переполненность школы в 2,8 раза. Тем временем представители самых разных отраслей предполагают: действия санитарного ведомства направлены не на улучшение эпидемиологической обстановки, а совершаются «для галочки».

В Октябрьском суде Новосибирска приняли на рассмотрение жалобу директора школы №76 Надежды Равлюк, которая пытается оспорить штраф новосибирского управления Роспотребнадзора за слишком большое количество школьников, обучающихся в образовательном учреждении. На защиту педагога встали родители, чиновники и мэр Новосибирска. В Роспотребнадзоре ситуацию комментировать отказываются. Подробности — в материале Сиб.фм.

Меньше 2,5 кв м на ребёнка — нарушение

Санитарный инспектор посетил школу №76, расположенную на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска, 29 октября. В постановлении, имеющемся в распоряжении Сиб.фм, говорится, что визит был «внеплановый». Оценив ситуацию, инспектор пришёл к выводу, что в школе нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей. Иными словами, школа оказалась переполнена.

Согласно нормам, на одного ученика должно приходиться около 2,5 квадратного метра площади в учебном классе. Санинспектор выяснил, что в школе №76 в классах на каждого школьника приходится не более 2,2 квадратного метра.

«У МБОУ СОШ №76 имелась возможность для соблюдения вышеназванных правил, но данным лицом (директором. — Прим. ред.) не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению», — говорится в постановлении Роспотребнадзора.

В результате юридическое лицо (школа) было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

«Мне выгнать детей на улицу?!»

Директор школы Надежда Равлюк с журналистами на тему штрафа не общается. В школе журналисту Сиб.фм заявили, что Надежда Николаевна «интервью не даёт». Однако в распоряжении редакции оказалась аудиозапись от имени Равлюк, в которой директор поясняет свою позицию.

«Проверка была 29 октября — сначала одна, потом вторая. В Роспотребнадзоре мне сначала сказали, что никакого штрафа не будет: мол, они просто констатируют, что наполняемость школы превышает норму в 2,8 раза, и в результате будет отправлено письмо учредителю. Это были слова инспектора, который посетил школу», — отметила директор.

В ноябре, по её словам, ей пришлось ехать в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы написать объяснительную и предоставить таблицу наполняемости школы. В декабре пришло постановление о наложении штрафа. Равлюк решила бороться: вместе с юристом городского департамента образования она составила жалобу и отправила её в Роспотребнадзор и Октябрьский суд.

«Я не вижу своей вины и нашего образовательного учреждения в том, что школа переполнена. Это какой-то театр абсурда, по-другому я сказать не могу. Мне поставлены сроки, что до августа месяца я должна эту проблему решить. Но никто не говорит, как я её должна решить: то ли надстроить ещё два этажа, чтобы разместить всех детей, то ли выгнать детей на улицу, чего я не имею права делать», — заявила Надежда Равлюк.

Она также добавила, что в жалобе попросила Роспотребнадзор пояснить, каким способом можно «уменьшить количество детей в образовательном учреждении».

«Лицемерие 80 уровня»

На защиту директора школы №76 встали родители школьников. По школьному чату в одном из популярных мессенджеров прокатилась волна негодования на тему абсурдности ситуации.

«Меня умиляют результаты проверки, особенно, что имелась возможность для соблюдения санитарных правил... Это Надежда Николаевна должна была, наверное, некоторые классы себе домой взять»; «Лицемерие 80 уровня от главного санврача города»;

«Школа что, растянуться должна?»;

«Это как издевательство выглядит: при таком количестве учащихся ещё и нормы должны быть соблюдены»; «За 80 с лишним лет ни одной школы в округе не построили, а жилмассивы растут как грибы, директор теперь крайний»; «Надежда Николаевна!!! Мы вас всегда поддержим», — написали родители.

Впоследствии они составили коллективное обращение на имя губернатора региона Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В документе родители подчеркнули, что Октябрьский район один из самых быстроразвивающихся в городе. В частности, быстро растёт количество жителей микрорайона «Европейский берег», дети которых ходят в том числе в школу №76. Люди попросили проработать вопрос со строительством новой школы и «не наказывать директора школы №76».

Анатолий Локоть встал на защиту педагога, заявив, что никаких нарушений закона со стороны Равлюк не усматривает. Позже чиновники городской администрации подчеркнули, что в Новосибирске 20 школ переполнены.

Почему пристальное внимание было уделено именно школе №76, журналисты хотели задать вопрос главе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александру Щербатову. Он ответил на телефонный звонок, но общаться с корреспондентом отказался, при этом даже не выслушав вопроса.

Больницы, детские центры, школы — что дальше?

Школа №76 не первое учреждение, которое в конце прошлого года попало под натиск проверок Роспотребнадзора.

В октябре ведомство во главе с Александром Щербатовым пыталось наказать новосибирские больницы, в которых якобы не соблюдаются противоэпидемические требования. Инспекторы озаботились переполненными палатами и коронавирусными больными, лежащими в коридорах больниц №25 и №1. Претензии были объявлены в пик поступления больных, когда у врачей просто не было возможности разместить пациентов в других учреждениях, а отказать людям в спасении жизней медики не могли. В результате суд не удовлетворил требования Роспотребнадзора оштрафовать медучреждения.

В преддверии Нового года атаке со стороны санитарных инспекторов подверглись и детские развлекательные центры в Новосибирске. Александр Щербатов тогда заявил, что ситуация с COVID-19 в области остаётся напряжённой, растёт число заболевших среди несовершеннолетних, поэтому в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года работа детских центров и игровых комнат была запрещена.

При этом на практике оказалось, что меры не в полной мере достигли целей, ради которых принимались. Скопление детей плавно перетекло в другие развлекательные места. Так, на новогодних каникулах тесные очереди (без соблюдения какой либо социальной дистанции) были замечены на фудкортах в торговых центрах, аквапарке, на колесе обозрения, на катках.

Чего в итоге добивается Роспотребнадзор, страдающие от его действий предприниматели, врачи и педагоги могут только догадываться. Самое популярное мнение: инспекторами движет «какая-то отчётность» — мол, «должны же они показывать свою работу».