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общество

В Красноярске депутат посоветовал жителям есть косуль под соусом

Фото В Красноярске депутат посоветовал жителям есть косуль под соусом
Фото В Красноярске депутат посоветовал жителям есть косуль под соусом

Фото из Instagram-аккаунта @romankrastelev, коллаж Сиб.фм

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев поделился рецептом приготовления мяса косули в маринаде. Эти парнокопытные в последнее время стали всё чаще появляться в городе.

Член Совета депутатов Красноярска Роман Крастелев опубликовал в своём Instagram рецепт приготовления косули в клюквенном маринаде, которым с ним, в свою очередь, поделился депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков.

Для приготовления нужны семь ингредиентов: непосредственно мясо, клюква, кислая слива, паприка, кориандр, смесь перцев и соль, а также рукав для запекания.

«Маринуем 6-8 часов. Готовим в рукаве два часа при температуре 200 [градусов]», — уточнил Крастелев и пожелал всем, кто решит повторить рецепт, приятного аппетита.

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Публикация от Roman Krastelev (@romankrastelev)

В редакции «МК в Новосибирске», где обратили внимание на пост депутата, отметили, что живущие в нацпарке «Красноярские Столбы» косули начали всё чаще появляться на улицах города. В конце 2021 года одну особь поймали у здания краевого правительства.

В профиле Крастелева часто появляются различные рецепты, а соседствуют с ними посты с призывами защитить Красноярский ипподром и приют для собак «Преданный друг».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Красноярский край
Красноярск
косуля
мясо
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