В Купино не остановили производство мороженого после взрыва с тремя пострадавшими

Фото прокуратуры Новосибирской области, Сиб.фм
После взрыва холодильной установки, в результате которого пострадали три человека, руководство завода по производству мороженого под Новосибирском не остановило работу предприятия.
Компания «Купинское мороженое» понесла «минимальные потери для бизнеса» в результате взрыва на складе готовой продукции. Об этом журналисту Сиб.фм в телефонном разговоре заявил начальник отдела продаж компании Денис Шайдуров.
Инцидент произошёл 20 января в Купино. По данным региональной прокуратуры, во время ремонта морозильной системы на складе компании «Купинское мороженое» произошёл хлопок испарителя охладительной системы. Журналисты уточнили, что произошёл взрыв азота во время заправки холодильной установки. В результате произошло обрушение стены, выполненной из сэндвич-панелей на площади 15 квадратных метров.
Пострадали три человека: двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести в хирургическом отделении районной больницы, один – в реанимации, медики диагностировали у него сильный ожог лица.
В компании «Купинское мороженое» отметили, что из-за инцидента на складе производственную линию на предприятии не останавливали и перебоев с поставкой продукции в магазины не будет.
«Ущерб бизнесу минимальный. Сейчас в Купино работает группа наших специалистов, которые разбираются в обстоятельствах произошедшего. После этого будет сформирована позиция компании по инциденту. В остальном – без комментариев», – заявил руководитель отдела продаж компании Денис Шайдуров.
Тем временем прокуратура Новосибирской области продолжает проверку предприятия на предмет соблюдения требований охраны труда. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Напомним, ранее жительница Купино раскрыла подробности взрыва на молочном заводе.
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