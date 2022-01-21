В Купино не остановили производство мороженого после взрыва с тремя пострадавшими

Фото прокуратуры Новосибирской области, Сиб.фм

После взрыва холодильной установки, в результате которого пострадали три человека, руководство завода по производству мороженого под Новосибирском не остановило работу предприятия.

Компания «Купинское мороженое» понесла «минимальные потери для бизнеса» в результате взрыва на складе готовой продукции. Об этом журналисту Сиб.фм в телефонном разговоре заявил начальник отдела продаж компании Денис Шайдуров.

Инцидент произошёл 20 января в Купино. По данным региональной прокуратуры, во время ремонта морозильной системы на складе компании «Купинское мороженое» произошёл хлопок испарителя охладительной системы. Журналисты уточнили, что произошёл взрыв азота во время заправки холодильной установки. В результате произошло обрушение стены, выполненной из сэндвич-панелей на площади 15 квадратных метров.

Пострадали три человека: двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести в хирургическом отделении районной больницы, один – в реанимации, медики диагностировали у него сильный ожог лица.

В компании «Купинское мороженое» отметили, что из-за инцидента на складе производственную линию на предприятии не останавливали и перебоев с поставкой продукции в магазины не будет.

«Ущерб бизнесу минимальный. Сейчас в Купино работает группа наших специалистов, которые разбираются в обстоятельствах произошедшего. После этого будет сформирована позиция компании по инциденту. В остальном – без комментариев», – заявил руководитель отдела продаж компании Денис Шайдуров.

Тем временем прокуратура Новосибирской области продолжает проверку предприятия на предмет соблюдения требований охраны труда. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, ранее жительница Купино раскрыла подробности взрыва на молочном заводе.