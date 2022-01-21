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В Новосибирске хотят построить ЖК на месте «Универсама» на Ленина

Фото В Новосибирске хотят построить ЖК на месте «Универсама» на Ленина
Фото В Новосибирске хотят построить ЖК на месте «Универсама» на Ленина

Фото: Юлия Лебедева / 2ГИС

На месте «Универсама» на Ленина, 10 в Новосибирске может появиться жилой комплекс.

Место «Универсама» на Ленина, 10 в Новосибирске может занять жилой комплекс. Вопрос его строительства обсуждался 20 января в мэрии, на заседании комиссии по проектам планировки территорий, рассказал депутат горсовета Ростислав Антонов.

По его словам, представители администрации Центрального округа Новосибирска и начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев выступили против ЖК. От себя депутат добавил, что считает инфраструктуру улицы Ленина неприспособленной для подобных объектов.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что участок по адресу Семьи Шамшиных, 94, где сегодня находится один из корпусов бывшего «Новосибирского жирового комбината», займёт общеобразовательная школа. Компания «Город в городе» планировала построить на этом месте многоэтажный жилой дом, однако не смогла получить разрешение у властей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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ЖК
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