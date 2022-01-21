В Новосибирске компания молодых людей разливает уксусную эссенцию в подъездах

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В Новосибирске жители ищут группу молодых людей за хулиганство в подъездах.

Жители Новосибирска пожаловались на группу молодых людей, которые несколько дней подряд разливают уксусную эссенцию в подъездах домов в Кировском районе. Видеозапись с подозреваемыми опубликовали в нескольких районных пабликах.

Парень и две девушки попали на запись с камеры видеонаблюдения. Очевидцы утверждают, что группа молодых людей разливает в подъездах уксусную эссенцию. По их словам, из-за жидкости в зданиях чувствуется резкий неприятный запах. Кроме того, она может причинить вред здоровью как местных жителей, так и домашних животных.

Очевидцы рассказали, что местные жители активно ищут подозреваемых, а также написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Напомним, ранее в Новосибирске пожаловались на 10-летнего школьника, который нападает на пенсионерок, отбирая у них сумки и толкая женщин.