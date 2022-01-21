В Новосибирске выставили на продажу Rolls-Royce 2021 года за 44 млн рублей

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В Новосибирске продают дорогие автомобили от 19 до 44 млн рублей, в стоимость могут входить ассистенты вождения, массажные кресла и руль с подогревом.

Люксовые автомобили выставили на продажу в Новосибирске на сайтах drom.ru и auto.ru. Машины оснащены различными «примочками», начиная от вентилируемых массажных кресел и заканчивая роботизированной коробкой передач. Подборку составил «АиФ-Новосибирск».

Mercedes-Benz G-Class за 19,2 млн рублей

Начнём с последнего места в рейтинге самых дорогих машин Новосибирска – чёрный джип Mercedes-Benz G-Class 2019 года за 19,2 млн рублей. Бензиновый двигатель вмещает 4 л, 585 л. с., АКПП, 4 WD. Общий пробег – 23 тыс. км. Является представителем серии полноразмерных внедорожников, которые выпускают с 1979 года.

За все эти годы внешний вид автомобиля практически не изменился. Изначально G-Class создавали как военное транспортное средство, но позднее выпустили и гражданскую версию.

Porsche Taycan за 19,3 млн рублей

Элитный автомобиль Porsche Taycan с электродвигателем можно приобрести у официального дилера за 19,3 млн рублей. Мощность машины составляет 761 л. с., АКПП, 4WD. Чёрный седан представили в 2015 году во Франкфурте на Международном автомобильном салоне. Тогда он стал первым полноценным электромобилем этой марки.

В стоимость включён комплект зимних шин, отделка из гладкой кожи, функция ночного видения, активный парковочный ассистент, ионизатор, вентиляция передних сидений и 4-зонный климат-контроль.

Bentley Continental GT за 30,6 млн рублей

Следующие автомобили идут в более высоком ценовом сегменте. Так, бежевый Bentley Continental GT можно приобрести за 30,6 млн рублей. Мощность автомобиля – 635 л. с., трансмиссия – АКПП, коробка передач – роботизированная.

В автомобиле установлены системы предупреждения столкновений, мониторинга слепых зон и помощь при выезде задним ходом. Также предусмотрен адаптивный круиз-контроль, функция анализа трафика на дороге, система ночного видения и ассистент поддержания полосы движения. Также в стоимость вошли подогрев передних сидений, вентиляции, электрорегулировка и массаж.

Bentley Bentayga за 33,77 млн рублей

Второе место занимает новенький Bentley Bentayga 2021 года. Прибрести машину с шестилитровым бензиновым двигателем, мощностью 635 л. с. и трансмиссией АКПП можно за 33,77 млн рублей от неофициального дилера.

Это кроссовер сегмента «суперлюкс», выпускают его с 2015 года, а продают в России – с 2016. Внутри работает подогрев лобового стекла и рулевого колеса, есть амбиентная подсветка, благодаря которой создаётся необычная атмосфера в машине.

Rolls-Royce за 44 млн рублей

Самый дорогой в Новосибирске автомобиль Rolls-Royce Cullinan продаётся за 44 млн рублей от официального дилера. Выпуск машины – 2021 год, основные характеристики: бензиновый двигатель объёмом 6,7 л, 571 л. с., автоматическая коробка передач, полный привод, левый руль, цвет – серый.

Кроссовер официально представили в 2018 году, он получил название Cullinan в честь самого большого алмаза в истории человечества. Снаружи длина машины составляет более 5 метров, внутри установлено большое количество «примочек». Среди них – вентилируемые массажные сиденья, ассистент вождения, коврики из овечьей шерсти и даже столы для пикника. Также установлена система Apple CarPlay, круиз-контроль, автоматическое закрывание дверей и механизм открывания гаражных ворот.