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В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»

Фото В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
Фото В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Разработчики тест-систем выявили первые случаи заражения «омикроном» в Новосибирской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на биолога и директора компании «Современные лабораторные технологии» Евгения Печковского.

В Новосибирске ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали тест-систему, которая позволяет выявить новый штамм коронавируса. В разработке также принимали участие сотрудники Военной медицинской академии имени Кирова и компании «Современные лабораторные технологии». Пока тест-система не прошла официальную регистрацию.

Евгений Печковский заявил, что благодаря тест-системе удалось выявить несколько заражений «омикроном» в Новосибирской области и, судя по всему, новый штамм уже «начинает свое триумфальное распространение по Сибири».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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