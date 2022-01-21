В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Разработчики тест-систем выявили первые случаи заражения «омикроном» в Новосибирской области. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на биолога и директора компании «Современные лабораторные технологии» Евгения Печковского.

В Новосибирске ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали тест-систему, которая позволяет выявить новый штамм коронавируса. В разработке также принимали участие сотрудники Военной медицинской академии имени Кирова и компании «Современные лабораторные технологии». Пока тест-система не прошла официальную регистрацию.

Евгений Печковский заявил, что благодаря тест-системе удалось выявить несколько заражений «омикроном» в Новосибирской области и, судя по всему, новый штамм уже «начинает свое триумфальное распространение по Сибири».