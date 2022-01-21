Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Власти Новосибирска уберут загораживающие оперный театр видеоэкраны на площади Ленина

Фото Власти Новосибирска уберут загораживающие оперный театр видеоэкраны на площади Ленина
Фото Власти Новосибирска уберут загораживающие оперный театр видеоэкраны на площади Ленина

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска уберут видеоэкраны на площади Ленина, которые загораживают оперный театр.

В Новосибирске снесут рекламные билборды и видеоэкраны перед МЧМ-2023. Об этом заявила глава комитета рекламы и информации администрации Новосибирска Олег Хорошунов в своем Instagram-аккаунте.

В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Власти города уже озаботились подготовкой пространства к приему гостей. Из центральной части Новосибирска, которая входит в первую категорию гостевых маршрутов, уберут рекламные билборды и видеоэкраны.

Руководитель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска рассказал, что власти планируют ликвидировать рекламные носители, которые портят вид архитектурных памятников Новосибирска. Например, с площади Ленина будут убраны видеоэкраны, которые загораживают здание оперного театра.

С улиц Коммунистической, Потанинской, Мичурина, Советской и Красного проспекта уберут отдельные билборды и рекламные боксы сити-формата.

«Время сити-формата ушло. Такие конструкции могут остаться только на остановках и, возможно, в парках. В центре отдельно стоящих конструкций не должно быть вообще. Будет больно, но они будут уходить», – заявил Хорошунов.

Он добавил, что работа по ликвидации рекламных сооружений будет завершена к октябрю 2022 года.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12734
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
12466
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
8267
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
7683
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
6943
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов
6844
Взрыв цистерны с бензином в Новосибирске, авария с пассажирским автобусом и сугроб-убийца: итоги выходных на Сиб.фм
5267
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться