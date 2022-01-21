Власти Новосибирска уберут загораживающие оперный театр видеоэкраны на площади Ленина

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирска уберут видеоэкраны на площади Ленина, которые загораживают оперный театр.

В Новосибирске снесут рекламные билборды и видеоэкраны перед МЧМ-2023. Об этом заявила глава комитета рекламы и информации администрации Новосибирска Олег Хорошунов в своем Instagram-аккаунте.

В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Власти города уже озаботились подготовкой пространства к приему гостей. Из центральной части Новосибирска, которая входит в первую категорию гостевых маршрутов, уберут рекламные билборды и видеоэкраны.

Руководитель комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска рассказал, что власти планируют ликвидировать рекламные носители, которые портят вид архитектурных памятников Новосибирска. Например, с площади Ленина будут убраны видеоэкраны, которые загораживают здание оперного театра.

С улиц Коммунистической, Потанинской, Мичурина, Советской и Красного проспекта уберут отдельные билборды и рекламные боксы сити-формата.

«Время сити-формата ушло. Такие конструкции могут остаться только на остановках и, возможно, в парках. В центре отдельно стоящих конструкций не должно быть вообще. Будет больно, но они будут уходить», – заявил Хорошунов.

Он добавил, что работа по ликвидации рекламных сооружений будет завершена к октябрю 2022 года.