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Вор из Новосибирска пообещал, что «преступный мир» не простит полицейским его поимку

Фото Вор из Новосибирска пообещал, что «преступный мир» не простит полицейским его поимку
Фото Вор из Новосибирска пообещал, что «преступный мир» не простит полицейским его поимку

Фото из группы Агентства безопасности «Гвардия» в соцсети «ВКонтакте»

Задержанный за кражу из продовольственного магазина житель Новосибирска заявил, что преступный мир, в котором он занимает не последнее место, не простит полицейским его поимку.

Пойманный в Новосибирске вор заявил правоохранителям, что его задержание не пройдёт для них бесследно.

24-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска задержали в магазине на улице Бориса Богаткова при попытке украсть две бутылки рома. Оказалось, что за вором около 15 эпизодов мелких хищений на сумму 10 тысяч рублей, а три года назад он освободился из мест лишения свободы.

«Видимо, желая произвести на бойцов группы быстрого реагирования впечатление матёрого уголовника, с которым опасно связываться, он похвастался, что отсидел срок за убийство. И даже пообещал, что преступный мир, в котором он занимает далеко не последнее место, его поимку не простит», — сообщается в группе Агентства безопасности «Гвардия» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя час в том же магазине был задержан ещё один вор, мужчина в возрасте 32 лет, с которым «матёрый уголовник» обычно работал в паре. Подельник пытался украсть четыре палки сервелата. Преступников передали полиции.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о случае, когда во время ограбления вор был застрелен. Мужчина погиб, угрожая продавцу в магазине в посёлке для многодетных семей Семейная сказка под Новосибирском.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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кража
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