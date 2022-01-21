Вор из Новосибирска пообещал, что «преступный мир» не простит полицейским его поимку

Фото из группы Агентства безопасности «Гвардия» в соцсети «ВКонтакте»

Задержанный за кражу из продовольственного магазина житель Новосибирска заявил, что преступный мир, в котором он занимает не последнее место, не простит полицейским его поимку.

Пойманный в Новосибирске вор заявил правоохранителям, что его задержание не пройдёт для них бесследно.

24-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска задержали в магазине на улице Бориса Богаткова при попытке украсть две бутылки рома. Оказалось, что за вором около 15 эпизодов мелких хищений на сумму 10 тысяч рублей, а три года назад он освободился из мест лишения свободы.

«Видимо, желая произвести на бойцов группы быстрого реагирования впечатление матёрого уголовника, с которым опасно связываться, он похвастался, что отсидел срок за убийство. И даже пообещал, что преступный мир, в котором он занимает далеко не последнее место, его поимку не простит», — сообщается в группе Агентства безопасности «Гвардия» в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя час в том же магазине был задержан ещё один вор, мужчина в возрасте 32 лет, с которым «матёрый уголовник» обычно работал в паре. Подельник пытался украсть четыре палки сервелата. Преступников передали полиции.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о случае, когда во время ограбления вор был застрелен. Мужчина погиб, угрожая продавцу в магазине в посёлке для многодетных семей Семейная сказка под Новосибирском.