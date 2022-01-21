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Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы

Фото Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы
Фото Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы

Фото / «РекоменДент»

На праздничные дни стоматологи немецкой клиники «РекоменДент» повышали квалификацию на базе учебного центра «МедСайнс».

8 и 9 января известный в научных кругах лектор, врач стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт, к.м.н, Евгений Рощин, обучил врачей клиники инновационным методикам на курсе «Цифровая гнаталогия».

Обучения такого уровня — источник уникальной информации от опытных практиков, а учебный центр — важная площадка для обмена знаниями и возможность обсудить с коллегами результаты своей практической деятельности.

Фото Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы 2

Слушателями курса стали ординаторы и опытные практикующие врачи — сегодня основной задачей стоматологии является адаптация новых цифровых инструментов к повседневным операциям, внедрение современных технологий в стоматологическую практику. Прогресс требует от специалиста с любым опытом обязательной включенности в образовательный процесс.

Эксперты клиники считают, что цифровые технологии стали важным инструментом стоматолога, выводят оказание стоматологической помощи на новый уровень, значительно сокращая реабилитацию пациента, степень травмирования и болевые ощущения.

Фото Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы 3

По мнению главного врача клиники Михаила Дровосекова, сегодня стоматологам любой специализации все время требуется развиваться в информационном направлении, понимать и виртуозно работать в цифровом формате, оставаясь при этом врачами, призвание которых понимать, слышать и чувствовать пациентов, облегчать их боль и страдания, оказывать медицинскую помощь.

Стоматологическая клиника «Рекомендент» давно взяла курс на технологичность всех процессов, позволяя обеспечить высокий уровень стоматологических услуг и повышая доверие пациентов. Здесь каждый становится полноценным участником процесса: может ознакомиться и обсудить с доктором план лечения, наблюдать за происходящим на мониторе, но главное — понимает необходимость каждой врачебной манипуляции и важность собственной роли в достижении результата. Это и есть медицина будущего — персонализированная, внимательная, вовлекающая, обучающая, учитывающая уникальность каждого человека.

Фото Врачи стоматологической клиники РекоменДент посвятили учёбе новогодние каникулы 4

recomendent.ru

+7 (383) 340-40-40

Салтыкова-Щедрина, 118

Фрунзе, 4

Справка:

Евгений Рощин, врач стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт, к.м.н., разработчик оптического аксиографа, электронного артикулятора и другого оборудования для функциональной диагностики, автор 14-ти запатентованных методик.

Михаил Дровосеков, главный врач немецкой стоматологии RecomenDent, стоматолог-имплантолог, доктор медицинских наук.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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обучение
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