Жительница Бердска на ток-шоу Малахова пожаловалась на кражу дочери мужем-тираном

Скрин из ток-шоу

20 января вышел новый выпуск ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием жительницы Бердска Новосибирской области.

30-летняя Анастасия Харьковская из города Бердска Новосибирской области пришла на ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина рассказала, что муж-тиран периодически избивал её, а после забрал 4-летнюю дочь. Передача вышла в эфир 20 января.

Женщина рассказала, что у неё четверо детей, однако она уже почти полгода не знает местонахождение своей дочери. По словам Анастасии, 31 августа прошлого года на женщину с детьми напали несколько мужчин. Якобы под руководством её супруга мужчины избили женщину, а после силой забрали 4-летнюю дочь.

Анастасия пыталась написать заявление о произошедшем в полицию, однако получила отказ. Дело в том, что супруги не разведены, а места определения жительства девочки нет.

По словам пострадавшей, плохие отношения с мужем у неё были давно. Анастасия рассказала, что он регулярно её избивал, угрожал родным и совершал репродуктивное насилие, заставив родить ещё одного сына.

На ток-шоу присутствовал и сам супруг. Она заявил, что Анастасия плохая мать, которая часто уходила в загулы и бросала детей. Кроме того, по словам мужчины, его жена вела развратный образ жизни.

«Я её четвёртый муж. Познакомились мы в стрип-клубе в Павлодаре. Её псевдоним был Чарли. Сказали, что девушка приехала из Новосибирска удивлять. Мы поговорили, решили, что она начнёт более достойную жизнь. Но в итоге она убегала трижды. Она создана для грязной, развратной жизни. Я за это ненавижу её», – рассказал мужчина Малахову.

Также юрист и крёстная мама 4-летней девочки Юлия Лазарева рассказала, что на данный момент в суде рассматривается дело об определении места жительства ребёнка. Также Анастасия предъявила иск о расторжении брака, но решение ещё не вынесено.

«У меня на руках есть экспертизы, что Настя имеет вторую степень алкогольной зависимости и первую степень наркотической зависимости. Её дочери было полтора года, когда Настя ушла из семьи. До 3 лет девочка мать не видела. Что касается Сергея, то он как отец – безупречен», – отметила Лазарева.

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