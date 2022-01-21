Зюганов призвал «не болтать» о захоронении тела Ленина

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Глава КПРФ прокомментировал споры о захоронении тела Ленина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о спорах, которые возникли вокруг темы захоронения тела Ленина. В беседе с NEWS.ru политик призвал «не болтать на эту тему», чтобы таким образом не провоцировать «ещё одну войну». По мнению Геннадия Зюганова, Россию и без этого « окружили горячими точками».

Это решение (о помещении тела Ленина в мавзолей. — NEWS.ru) принято государственными органами, всем народом, всеми советами. Когда война против вас идёт, не затевайте войну за Красную площадь, —

высказался лидер КПРФ.

Также глава партии отметил: на Красной площади Ленин и сейчас захоронен в соответствии с православными канонами.