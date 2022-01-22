Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Октябрьский район Новосибирска стал лидером по продаже квартир в новостройках в 2021 году.

Эксперт рынка недвижимости Сергей Николаев назвал районы Новосибирска, лидирующие по количеству продаваемых квартир в новостройках.

На решение о покупке влияет соотношение цены и качества, уровень инфраструктуры территории, а также перспективы её развития.

Данные о проданных в новостройках квартирах предоставлены управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Как прокомментировал Сергей Николаев, в 2021 году лидером по проданным квартирам в новостройках стал Октябрьский район.

«Больше всего квартир в новостройках продано в Октябрьском районе. За сентябрь-декабрь 2021 года здесь состоялось 24,3% всех продаж по Новосибирску — заключено 2 657 договора долевого участия. Второе место занял Ленинский район — 2482 сделки, 22,7%. Замыкает тройку лидеров Калининский район — 1932 ДДУ, 17,6%», —

уточнил аналитик рынка недвижимости со ссылкой на данные Росреестра.

По словам Николаева, 93% продаж всех квартир в Новосибирске обеспечили Октябрьский, Ленинский, Калининский, Заельцовский и Центральный районы.

Эксперт отметил, что минимум продаж в конце 2021-го произошло в Советском районе: там за четыре месяца заключили 99 договоров участия в долевом строительстве.

Самое большое число сделок (на тысячу человек) можно отметить в Заельцовском районе — 13 договоров долевого участия на тысячу жителей. У лидера продаж, Октябрьского района — 12 сделок на тысячу человек. Третье место разделилось между Центральным и Ленинским районами — 8 сделок на одну тысячу жителей.

Жильё в области тоже остаётся востребованным. Больше всего продаж зафиксировано в Новосибирском районе: в него входит Краснообск и 17 сельских поселений, на которые и пришлись 65% проданных новостроек.

Тем не менее, аналитик подчёркивает: спрос существует и в остальных районах, а вот достаточного числа строек нет.

«Об этом говорит ситуация в городе Обь Новосибирской области. В сентябре-октябре здесь были нулевые продажи, но после открытия продаж застройщиком ГК ПСФ за два месяца заключили 203 ДДУ или 22% всех сделок вне Новосибирска», —

объяснил Николаев в разговоре с «BFM-Новосибирск».

Всего в новостройках Новосибирской области по ДДУ продано 1791 квартир — это 14% всех продаж в регионе.