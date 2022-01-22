Год тяжелейших испытаний: колдун Влад Кадони и ведьма Елена Голунова дали страшное предсказание на 2022

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Ведьма из Новосибирска Елена Голунова сделала страшный прогноз, в котором сказано о том, что человечество столкнётся с тяжёлыми испытаниями. Кроме того, колдун Влад Кадони рассказал о том, какие страны исчезнут с карты в 2022 году.

«Провал приведёт к гибели десятков людей. Те, кто услышит сказанное и рассмотрит знаки Вселенной, получит шанс на спасение и продолжит свой путь в этом мире. А те, кто решит пренебречь и безответственно подойдёт к проблеме, рискует уже навсегда отойти из царства живых», — сказала Голунова.

Голунова уточнила, что она часто общается с духами – по делу профессии. И колдунья на постоянной основе контактирует с потусторонним миром, поэтому довольно редко может найти минуту, даже чтобы пообщаться с журналистами. Возможно, Елена живёт на два мира – бывает, пообщается с духами, а потом уже переключится и на людей.

О каком именно испытании и трудностях идёт речь, экстрасенс говорить не стала. Однако и этого хватило, чтобы взволновать пользователей интернета, которые явно взбудоражены неясным и туманным пророчеством, которое можно пережить лишь поверив в силу Вселенной.

Кроме того, колдун, телеведущий и сын сибирской ведьмы Влад Кадони рассказал о том, какие страны исчезнут с карты мира.

По словам мага, недавно он связался с духом древнего индейского шамана, который поведал ему о том, что к марту 2022 года с карты мира исчезнет такое государство, как США.

Кадони уверен, что такую важную информацию он не имеет права утаивать от общественности. Ясновидящий говорит о том, что США в новом году ждут серьёзные потрясения, которые уготованы этому государству за его грехи, в частности, вмешательство во внутренние дела других стран.

Колдун говорит, что дух шамана поведал ему следующее: «США распадутся в течение ближайшего времени, такая страна перестанет существовать. Штаты провозгласят свою независимость и станут отдельными государствами. Часть из них присоединятся к Мексике, часть — к Канаде. Флорида, например, станет частью Кубы».

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