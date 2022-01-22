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Кубок мира по биатлону, женский гандбол и чемпионат России по волейболу - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

Фото Кубок мира по биатлону, женский гандбол и чемпионат России по волейболу - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января
Фото Кубок мира по биатлону, женский гандбол и чемпионат России по волейболу - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

ФОТО PIXABAY.COM

Считанные дни остаются до старта зимней Олимпиады в Пекине, когда за спортсменами со всего мира будут наблюдать миллионы болельщиков из разных страны. Нынешние выходные — лучшая возможность присмотреться к любимчикам и сделать мысленные ставки.

Матч ТВ

10:25 Новости
10:30 Рекс
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Трансляция из Швейцарии. Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 Все на Матч! Прямая трансляция
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
16:00 Новости
16:05 Все на Матч! Прямая трансляция
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе
19:10 Новости
19:15 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" — "Венеция". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Аталанта". Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"
03:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород — "Динамо". Москва.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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