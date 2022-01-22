Кубок мира по биатлону, женский гандбол и чемпионат России по волейболу - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

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Считанные дни остаются до старта зимней Олимпиады в Пекине, когда за спортсменами со всего мира будут наблюдать миллионы болельщиков из разных страны. Нынешние выходные — лучшая возможность присмотреться к любимчикам и сделать мысленные ставки.
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