Кубок мира по биатлону, женский гандбол и чемпионат России по волейболу - главные спортивные трансляции на Матч ТВ 22 января

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Считанные дни остаются до старта зимней Олимпиады в Пекине, когда за спортсменами со всего мира будут наблюдать миллионы болельщиков из разных страны. Нынешние выходные — лучшая возможность присмотреться к любимчикам и сделать мысленные ставки.

Матч ТВ

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10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Трансляция из Швейцарии. Прямая трансляция

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14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

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16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе

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19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" — "Венеция". Прямая трансляция

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22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Аталанта". Прямая трансляция

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01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"

03:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии

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04:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород — "Динамо". Москва.