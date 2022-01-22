Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество проиcшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП на Ватутина в Новосибирске

Фото Появилось видео с места смертельного ДТП на Ватутина в Новосибирске
Фото Появилось видео с места смертельного ДТП на Ватутина в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску, видео спасателей МАСС

Ночью 22 января водитель Toyota Carina погиб при наезде на фонарный столб в Новосибирске. Извлекать тело из повреждённой иномарки пришлось спасателям.

В Новосибирске водитель Toyota Carina погиб в ночной аварии на улице Ватутина. Не справившись с управлением, он влетел в опору освещения и получил смертельные травмы. Извлекать тело погибшего из салона иномарки пришлось спасателям МАСС.

"С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля мужчину 1985 года рождения с различными травмами и передали его бригаде врачей скорой помощи, а также тело мужчины 1987 года рождения", — уточнили спасатели.

В городском ГИБДД рассказали, что авария произошла в 01:30 часов. Водитель Тойоты двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, и в пути следования, у дома 107 по улице Ватутина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору).

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13626
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
9688
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
7907
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
6580
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
5673
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
5572
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться
5570
Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение