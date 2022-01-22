Появилось видео с места смертельного ДТП на Ватутина в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску, видео спасателей МАСС

Ночью 22 января водитель Toyota Carina погиб при наезде на фонарный столб в Новосибирске. Извлекать тело из повреждённой иномарки пришлось спасателям.

В Новосибирске водитель Toyota Carina погиб в ночной аварии на улице Ватутина. Не справившись с управлением, он влетел в опору освещения и получил смертельные травмы. Извлекать тело погибшего из салона иномарки пришлось спасателям МАСС.

"С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали из автомобиля мужчину 1985 года рождения с различными травмами и передали его бригаде врачей скорой помощи, а также тело мужчины 1987 года рождения", — уточнили спасатели.

В городском ГИБДД рассказали, что авария произошла в 01:30 часов. Водитель Тойоты двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, и в пути следования, у дома 107 по улице Ватутина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору).