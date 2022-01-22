Стая агрессивных собак пугает школьников в Октябрьском районе Новосибирска

Фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Свора бездомных дворняг держит в страхе жителей улицы Шевченко в Новосибирске.

Жители Октябрьского района пожаловались на стаю бездомных собак, которая держит в страхе местных школьников.

Люди отметили, что в районе дома №2 по улице Шевченко, недалеко от трамвайной остановки «Маковского», «днём и ночью» бродит стая бездомных собак.

«Дети боятся в школу ходить и гулять. Пожалуйста, разместите видео, пока у нас тут не съели всех», — говорится в посте, опубликованном в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно как пять собак без привязи спокойно гуляют по улице. По словам местных жителей, муниципальная служба отлова «долго реагирует».

В комментариях под постом один из них указал, что собак подкармливает некий мужчина. По его словам, минувшим летом животные покусали подругу его дочери. После того, как он позвонил в муниципальную службу отлова, приехали специалисты.

«Лениво вышли из Газели, лениво подошли и очень лениво кинули свои сеточки в сторону этих собак. Сеточки не долетели, естественно», — пишет мужчина.

После этого, уверяет местный житель, представители службы отлолва ретировались. При этом автор сообщения указал точное место, где можно встретить собак зимой – на теплотрассе на улице Сакко и Ванцетти.

Напомним, ранее во дворе дома № 219 на улице Бориса Богаткова три бездомные собаки напали на школьницу.