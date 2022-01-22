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общество

Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19

Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19
Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19

Фото: Сиб.фм

Учёный из Новосибирска Александр Чепурнов поделился тем, как в организме человека может сформироваться суперзащита от нового штамма коронавируса – «омикрон».

Новосибирские учёные Александр Чепурнов и Сергей Седых говорят о том, что не существует 100-процентной защиты от штамма «омикрон». Об этом специалисты рассказали «АиФ-Новосибирск».

Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19 2

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что полную защиту от «омикрона» может дать вакцинация «Спутником V». Но новосибирские учёные с этим заявлением не согласны.

По мнению Сергея Седых, ещё год назад все были уверены, что ревакцинация сможет уберечь планету от пандемии. Эксперт считает, что потенциал прививок был переоценён на фоне способности COVID-19 к мутациям.

Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19 3

«Даже если человек прошёл ревакцинацию, он не получает полную защиту от вируса, но гарантированно не будет очень тяжело болеть. Вакцинированные люди, подцепив как «дельту», так и «омикрон», не умирают, не попадают в палаты интенсивной терапии. Часто они переносят вирус бессимптомно и могут заражать других. Эти люди прекрасно себя чувствуют: ходят на работу, на тренировки. В реанимациях больше 90 процентов – невакцинированные пациенты», – уточнил Седых.

Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19 4

С коллегой согласен и вирусолог Александр Чепурнов. Учёный рассказывает, что в его кругу есть много ревакцинированных людей, которые заражались коронавирусом. Однако при определённых сценариях можно сформировать так называемую «суперзащиту».

Фото Суперзащита от «омикрона»: учёный рассказал, кто не умрёт от коронавируса COVID-19 5

«Максимальная защита формируется, когда человек переболел, потом вакцинировался, или наоборот. Это называется суперзащита. Но и она не даёт стопроцентную гарантию. Болеть будут все. Важным вопросом здесь является пропорция тяжести заболеваний. У вакцинированных людей тяжесть заболевания «дельтой» была почти в десять раз ниже», – говорит Чепурнов.

Ранее, Сиб.фм писал о том, можно ли заразиться «омикроном» при высоких антителах: вирусологи назвали пациентов из группы риска. Сертификат переболевшего COVID-19: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах, также иммунолог Калинина рассказала об опасности вакцинации при высоком уровне антител.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
защита
вирус
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