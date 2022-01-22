Сыпь по телу и температура выше 38: врачи назвали симптомы омикрон-штамма COVID-19

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Специалисты выяснили главные симптомы нового штамма «омикрон», среди них: ломота в теле, головная боль, сильная усталость и першение в горле. Новый вариант вируса имеет коротки инкубационный период 3-6 дней. Что уже известно о новом штамме и как он влияет на человеческий организм – в материале Сиб.фм.

В Роспотребнадзоре сообщают о том, что в отличие от симптомов, вызываемых штаммом «дельта», при заражении «омикроном» людей больше всего беспокоит слабость и головные боли, однако намного реже пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения.

«Симптомы в целом больше похожи на те, что бывают при известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – отметил Роспотребнадзор.

Профессор НГУ, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал о главных симптомах заражения новым штаммом «омикрон».

Среди них сильная усталость, ломота в теле, сильная или пульсирующая головная боль, першение в горле, частое чихание. Болезнь протекает практически без кашля, но бывает и с ним, жидкие выделения из носа – самый необычный симптом для прошлых штаммов COVID-19.

Одним из опасений учёных стало то, что вакцина может быть неэффективной против новой мутации. Так как модифицированные шипы вируса способствует тому, что коронавирус проникает через мембрану клетки человека и начинает размножаться. На спайк-белок нацелены все существующие вакцины. В «омикроне» обнаружены 32 мутации в короне.

Медики ЮАР наблюдали лёгкую форма заболевания у заболевших «омикроном». Это значимо отличает «омикрон» от штамма «дельта», в разы увеличившего число смертей от коронавируса в России летом и осенью 2021 года.

Сергей Нетёсов заявил о том, что «омикрон» слабо исследован. «Данные по «омикрону» противоречивые, инфекция вроде бы более мягкая, но всё-таки у вакцинированных она встречается реже.

У специалистов существует надежда на то, что развитие коронавируса в направлении увеличения агрессивности прекратится.

«Трудно найти такой путь эволюции для варианта «дельта», при котором он будет ещё более агрессивным. Я думаю, что самые радикальные изменения уже произошли и более сильного варианта уже не должно быть», – говорит Сергей Нетёсов.

А другой вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков уверен, что «омикрон»-штамм может стать живой вакциной.

«То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», – говорит учёный в беседе с URA.RU.

Ранее, Сиб.фм писал о медотводе от ревакцинации: при каком уровне антител можно не делать прививку от COVID-19 в 2022 году. Учёный из Новосибирска Чепурнов назвал суперзащиту от «омикрона», а также какая вакцина лучше от «омикрон»-штамма COVID-19.