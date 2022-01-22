Три спортсмена из Новосибирска попали в Олимпийскую сборную России

Фото с сайта правительства Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Три новосибирских спортсмена – Мария Васильцова (сноуборд), Даниил Серохвостов (биатлон) и Михаил Мордасов (бобслей) — вошли в состав сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

Утверждена заявка команды ОКР на Олимпийские игры в Пекине. В состав российской сборной вошли три спортсмена из Новосибирской области — сноубордистка Мария Васильцова, биатлонист Даниил Серохвостов и бобслеист Михаил Мордасов.

По словам министра спорта региона Михаила Ахапова, "каждый из этих спортсменов достоин выступать на Олимпийских Играх"

"Мы видели труд и упорство, которые они проявляли на отборочных этапах, поэтому пожелаем им удачи и будем за них болеть", — сказал глава ведомства.

В Минспорта рассказали, что Мария Васильцова – единственная из попавших в олимпийскую сборную спортсменов из Новосибирска имеет опыт участия в Олимпийских играх. В 2018 году она выступала на соревнованиях в Пхенчхане. Тогда сибирячка заняла 18 место.

Михаил Мордасов пришёл в бобслей из легкой атлетики. Он победитель и двукратный призер первенства мира среди юниоров по бобслею (до 23 лет), победитель и многократный призер этапов Кубка мира.

Даниил Серохвостов дебютировал в 2022 году на Кубке мира по биатлону.

В новосибирском Минспорта уточнили, что в олимпийскую сборную России по биатлону в качестве запасной включена Евгения Буртасова.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу три игрока ХК «Сибирь» будут участвовать в Олимпийских играх в Пекине в феврале.

XXIV Олимпийские зимние игры 2022 года пройдут в Пекине. Церемония открытия Олимпиады-2022 пройдёт в пятницу, 4 февраля, а церемония закрытия – в воскресенье, 20 февраля. ТВ-трансляции из Китая покажут федеральные каналы: Первый канал, «Россия 1» и «Матч ТВ».