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В Новосибирске директор стройфирмы дал взятку главе УКС мэрии авиабилетами в Сочи

Фото В Новосибирске директор стройфирмы дал взятку главе УКС мэрии авиабилетами в Сочи
Фото В Новосибирске директор стройфирмы дал взятку главе УКС мэрии авиабилетами в Сочи

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области до суда дошло уголовное дело руководителя ООО «СибРемонтСервис» о хищении и взятке при строительстве детских садов.

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью «СибРемонтСервис» по двум статьям УК — мошенничество в особо крупном размере и дача взятки должностному лицу в значительном размере при строительстве детского сада в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, противоправные деяния были совершены в 2020 году. Руководитель ООО предоставил в «Управление капитального строительства» мэрии Новосибирска фиктивные документы о том, что якобы установил в здании детского сада тактильно-визуальные индикаторы.

За выполненные работы бизнесмен получил 2,8 млн рублей.

Второй эпизод дела связан с дачей взятки главе УКСа. Директор фирмы приобрёл для чиновника два авиабилета на перелет бизнес-классом из Новосибирска в Сочи и обратно.

"Деньги предназначались за принятие работ, выполненных обществом при строительстве здания другого детского сада", — уточнили в прокуратуре.

Сейчас на имущество руководителя ООО стоимостью свыше 14 млн рублей наложен арест.

Как ранее писал Сиб.фм, в отношении главы УКСа Константина Головина также возбуждено уголовное дело. По версии правоохранителей, он получал взятки от представителей застройщиков и проектировщиков, которые участвовали в строительстве социальных объектов. Глава УКС принимал средства за общее покровительство в соответствии со своей должностью. Также ранее сообщается, что взятки Головин принимал в качестве оплаты корпоративов.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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