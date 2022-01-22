Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске подростки травят жителей многоэтажек уксусной кислотой

Фото В Новосибирске подростки травят жителей многоэтажек уксусной кислотой
Фото В Новосибирске подростки травят жителей многоэтажек уксусной кислотой

Фото из группы "Типичная Затулинка" в "ВКонтакте"

Жители многоэтажных домов в Кировском районе Новосибирска разыскивают группу молодых людей, которые систематически разливают в подъезде уксусную кислоту.

Жильцы домов №7 и №9 по улице Виктор Уса пожаловались полицейским на хулиганство со стороны неизвестных подростков. Люди заметили, что в подъездах периодически начинает сильно пахнуть уксусом. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, выяснилось, что уксусную кислоту разливает группа молодых людей.

«Жидкость имеет резкий запах и может причинить вред здоровью людей, а также домашних питомцев. Местные жители активно ищут хулиганов и уже написали заявление в полицию», — сообщили в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Поступок подростков вызвал осуждение со стороны пользователей соцсети. После поимки хулиганов жителям домов посоветовали залить несовершеннолетним уксус «в штаны». Самих подростков назвали «пустоголовыми».

Напомним, в 2018 году жительница Новосибирска пожаловалась на преследование сталкера, который однажды облил ей мочой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13797
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10296
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
8344
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
6807
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
5842
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
5619
Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение
5616
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться