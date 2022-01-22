В Новосибирске подростки травят жителей многоэтажек уксусной кислотой

Фото из группы "Типичная Затулинка" в "ВКонтакте"

Жители многоэтажных домов в Кировском районе Новосибирска разыскивают группу молодых людей, которые систематически разливают в подъезде уксусную кислоту.

Жильцы домов №7 и №9 по улице Виктор Уса пожаловались полицейским на хулиганство со стороны неизвестных подростков. Люди заметили, что в подъездах периодически начинает сильно пахнуть уксусом. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, выяснилось, что уксусную кислоту разливает группа молодых людей.

«Жидкость имеет резкий запах и может причинить вред здоровью людей, а также домашних питомцев. Местные жители активно ищут хулиганов и уже написали заявление в полицию», — сообщили в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Поступок подростков вызвал осуждение со стороны пользователей соцсети. После поимки хулиганов жителям домов посоветовали залить несовершеннолетним уксус «в штаны». Самих подростков назвали «пустоголовыми».

Напомним, в 2018 году жительница Новосибирска пожаловалась на преследование сталкера, который однажды облил ей мочой.