В Новосибирске ТРК «Горский» эвакуировали из-за сообщений о пожаре

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В Новосибирске эвакуировали ТРК «Горский» из-за сообщений о возгорании.

В Новосибирске посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Горский» эвакуировали из-за сообщений о пожаре. Об этом сообщили СМИ.

Вечером в пятницу, 21 января, в Новосибирске эвакуировали ТРК «Горский» на улице Немировича-Данченко. Посетителей и работников торгово-развлекательного комплекса вывели из здания по причине сообщений о пожаре.

Перед этим в ТРК прозвучало звуковое оповещение о возгорании, которое покупатели не восприняли всерьез. Однако позже людям пришлось покинуть комплекс, оставив внутри покупки, передает АиФ-Новосибирск. При этом задымления посетители торгово-развлекательного комплекса не увидели.

В региональном главке МЧС отметили, что в ведомство информации о возгорании в ТРК «Горский» не поступала.