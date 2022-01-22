В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом

Фото ГИБДД по Новосибирску

В субботу, 22 января, 33-летний водитель Тойота Карина погиб после столкновения со световой опорой на улице Ватутина в Новосибирске.

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 22 января на улице Ватутина в Новосибирске. Водитель автомобиля Тойота Карина врезался в столб и получил травмы, не совместимые с жизнью. Его пассажир доставлен в больницу.

Как сообщили в ГИБДД по городу, авария произошла в 01 час 34 минуты.

"Водитель 1987 года рождения двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, и в пути следования, у дома 107 по улице Ватутина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору)", — рассказали в полиции.

Пассажир 1985 года рождения госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.