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В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом

Фото В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом
Фото В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом

Фото ГИБДД по Новосибирску

В субботу, 22 января, 33-летний водитель Тойота Карина погиб после столкновения со световой опорой на улице Ватутина в Новосибирске.

ДТП со смертельным исходом произошло ночью 22 января на улице Ватутина в Новосибирске. Водитель автомобиля Тойота Карина врезался в столб и получил травмы, не совместимые с жизнью. Его пассажир доставлен в больницу.

Фото В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом 2

Как сообщили в ГИБДД по городу, авария произошла в 01 час 34 минуты.

"Водитель 1987 года рождения двигался по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Мира, и в пути следования, у дома 107 по улице Ватутина не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (световую опору)", — рассказали в полиции.

Фото В Новосибирске водитель Toyota погиб в ДТП с фонарным столбом 3

Пассажир 1985 года рождения госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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