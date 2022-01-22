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"Засекреченные списки: кто пострадает от Чёрного тигра", "Кубок мира по биатлону", "Женский стендап" и "Власть под кайфом" - что посмотреть по ТВ 22 января

Фото "Засекреченные списки: кто пострадает от Чёрного тигра", "Кубок мира по биатлону", "Женский стендап" и "Власть под кайфом" - что посмотреть по ТВ 22 января
Фото "Засекреченные списки: кто пострадает от Чёрного тигра", "Кубок мира по биатлону", "Женский стендап" и "Власть под кайфом" - что посмотреть по ТВ 22 января

ФОТО PIXABAY.COM

Январское похолодание вынудило многих остаться дома. Специально для тех, кто предпочитает тепличные условия экстремальным морозам, подготовили программу телепередач на 22 января.

Первый канал

10:00 Новости
10:15 Валерий Ободзинский. Вот и свела судьба...
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 Ким Филби. Тайная война
15:40 Угадай мелодию
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
18:05 Точь-в-точь!
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:05 Не все дома
01:00 Наедине со всеми
01:45 Модный приговор
02:35 Давай поженимся!
03:15 Мужское/Женское
04:45 Галка и Гамаюн.

Россия-1

09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
12:35 Доктор Мясников
13:30 Теорема Пифагора
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Все, что захочешь
01:00 Белая ворона.

Матч ТВ

10:25 Новости
10:30 Рекс
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Трансляция из Швейцарии. Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 Все на Матч! Прямая трансляция
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
16:00 Новости
16:05 Все на Матч! Прямая трансляция
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе
19:10 Новости
19:15 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" — "Венеция". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Аталанта". Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"
03:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород — "Динамо". Москва.

ТНТ

09:30 Битва экстрасенсов. 9-я серия
11:10 Битва экстрасенсов. 10-я серия
12:50 Гренландия
15:10 Разлом Сан-Андреас
17:25 Родные
19:20 Батя
21:00 Стас. 1-я серия
21:30 Стас. 2-я серия
22:00 Стас. 3-я серия
22:30 Стас. 4-я серия
23:00 Женский Стендап. 52-я серия
00:00 Беспринципные. 1-я серия
01:00 Беспринципные. 2-я серия
01:55 Импровизация. 19-я серия
02:45 Импровизация. 20-я серия
03:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 37-я серия
04:25 Открытый микрофон. Дайджест.

НТВ

10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Алена Хмельницкая
23:25 Международная пилорама
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. "Браво" и Евгений Хавтан
01:45 Бой с тенью 2: Реванш
03:40 Схватка.

ТВ Центр

10:00 Самый вкусный день
10:50 Уснувший пассажир
11:30 События
11:45 Уснувший пассажир
12:50 Кассирши
14:30 События
14:45 Кассирши
16:55 Подъем с глубины
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22:15 Право знать!
23:45 События
00:00 Власть под кайфом
00:50 Прощание. Сергей Доренко
01:30 Специальный репортаж
02:00 Хватит слухов!
02:25 Ян Арлазоров. Все беды от женщин
03:05 Олег Видов. Хочу красиво
03:50 Любовь Полищук. Гадкий утенок
04:30 Битва за наследство.

ТВ-3

10:30 Слепая. Блеск
11:15 Выкуп — миллиард
13:30 Финальный счет
15:30 Обмануть всех
17:30 Шпион по соседству
19:30 Джеймс Бонд-агент 007: Золотой глаз
22:15 В осаде 2: Темная территория
00:15 Оно
02:00 Мистические истории. Начало. Паучье гнездо
02:22 Мистические истории. Начало. Бог простит
02:45 Мистические истории. Начало. Это мой выбор
03:07 Мистические истории. Начало. Расплата за измену
03:30 Мистические истории. Начало. Незнакомка на мосту
04:00 Мистические истории. Начало. Проклятие на свадьбе
04:30 Мистические истории. Начало. Сделка на миллион
04:52 Мистические истории. Начало. Лесная ловушка.

РЕН ТВ

10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:05 Наука и техника
13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:05 Совбез
15:05 Документальный проект
16:10 Засекреченные списки. Угрозы 2022: кто пострадает от черного тигра?
17:10 После нашей эры
19:10 Грань будущего
21:20 РобоКоп
23:40 Легион
01:30 Стрекоза
03:10 Наемные убийцы.

Пятый канал

10:00 Свои. На златом крыльце сидели...

10:50 Свои. Красота внутри нас
11:40 Свои. Плохое время для смерти
12:30 Свои. Лекарство от любви
13:20 След. Генетический мусор
14:15 След. Сказки вещего ворона
15:00 След. Смертельная удача
15:55 След. Марсианские хроники
16:40 След. Сожги эту книгу
17:30 След. Долг платежом красен
18:20 След. Шумовая мафия
19:05 След. Проклятый старый дом
20:00 След. Идеальное убийство
20:50 След. Не щадя живота
21:35 След. Сладкое мясо
22:20 След. Шок
23:15 След. Химия
00:00 Главное
00:55 Дознаватель. Ревность
01:50 Дознаватель. Фанера
02:35 Дознаватель. Парковка
03:20 Дознаватель. Нестандартный подход
04:05 Дознаватель. Вымогатель.

Пятница

09:50 Мир забесплатно. Нью-Йорк
11:00 Зеленая планета. 2-я серия
12:00 Орел и Решка. Земляне. Сокотра
13:00 На ножах. Ульяновск. Deku
14:00 На ножах. Астрахань. Дворик
15:00 На ножах. Тольятти. Белый Попугай
16:00 На ножах. Санкт-Петербург Мьод
17:00 Мир наизнанку. Китай. Чай
18:00 Мир наизнанку. Китай. Неизданное
19:00 Мир наизнанку. Китай. 30-я серия
20:10 Мир наизнанку. Бразилия. Обряд айяуаска
21:10 Мир наизнанку. Бразилия. Водопад Игуасу
22:00 Мир наизнанку. Бразилия. Дрессировщик Жилберто
23:00 Руссо-Латино. Перу. Мачу Пикчу
00:00 Руссо-Латино. Перу. Коррида
01:00 Дикари. Непал
02:00 Дикари. Филиппины
03:30 Орел и решка. Россия. Камчатка.

Че!

09:00 Улетное видео. 28-я серия
09:25 Улетное видео. 3-я серия
09:55 Улетное видео. 28-я серия
10:25 Улетное видео. 15-я серия
11:00 Улетное видео. 21-я серия
11:25 Улетное видео. 17-я серия
12:00 Два отца и два сына. 1-я серия
12:30 Два отца и два сына. 2-я серия
13:00 Два отца и два сына. 3-я серия
13:30 Два отца и два сына. 4-я серия
14:00 Два отца и два сына. 5-я серия
14:30 Два отца и два сына. 6-я серия
15:05 Два отца и два сына. 7-я серия
15:35 Два отца и два сына. 8-я серия
16:05 Два отца и два сына. 9-я серия
16:35 Два отца и два сына. 10-я серия
17:05 Два отца и два сына. 11-я серия
17:40 Два отца и два сына. 12-я серия
18:10 Улетное видео. 1-я серия
18:35 Улетное видео. 16-я серия
19:05 Улетное видео. 53-я серия
19:35 Улетное видео. 34-я серия
20:00 Улетное видео. 35-я серия
20:30 Улетное видео. 36-я серия
21:00 +100500. 34-я серия
21:30 +100500. 5-я серия
22:00 +100500. 45-я серия
22:35 +100500. 10-я серия
23:00 +100500. 33-я серия
23:30 IТопчик. 9-я серия
00:00 IТопчик. 20-я серия
00:30 IТопчик. 8-я серия
01:00 IТопчик. 4-я серия
01:30 Супер улетка 23. 27-я серия
02:00 Супер улетка 23. 28-я серия
02:25 Супер улетка 23. 29-я серия
02:50 Супер улетка 23. 30-я серия
03:15 Супер улетка 23. 31-я серия
03:40 Супер улетка 23. 32-я серия
04:00 Супер улетка 23. 33-я серия
04:25 Супер улетка 23. 34-я серия
04:50 Супер улетка 23. 35-я серия.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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