"Засекреченные списки: кто пострадает от Чёрного тигра", "Кубок мира по биатлону", "Женский стендап" и "Власть под кайфом" - что посмотреть по ТВ 22 января

ФОТО PIXABAY.COM
Январское похолодание вынудило многих остаться дома. Специально для тех, кто предпочитает тепличные условия экстремальным морозам, подготовили программу телепередач на 22 января.
10:00 Новости
10:15 Валерий Ободзинский. Вот и свела судьба...
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:25 Ким Филби. Тайная война
15:40 Угадай мелодию
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым
18:05 Точь-в-точь!
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером
23:05 Не все дома
01:00 Наедине со всеми
01:45 Модный приговор
02:35 Давай поженимся!
03:15 Мужское/Женское
04:45 Галка и Гамаюн.
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
12:35 Доктор Мясников
13:30 Теорема Пифагора
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Все, что захочешь
01:00 Белая ворона.
10:25 Новости
10:30 Рекс
10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Трансляция из Швейцарии. Прямая трансляция
13:50 Новости
13:55 Все на Матч! Прямая трансляция
14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
16:00 Новости
16:05 Все на Матч! Прямая трансляция
16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе
19:10 Новости
19:15 Все на Матч! Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" — "Венеция". Прямая трансляция
22:00 Все на Матч! Прямая трансляция
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Аталанта". Прямая трансляция
00:45 Все на Матч! Прямая трансляция
01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"
03:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород — "Динамо". Москва.
09:30 Битва экстрасенсов. 9-я серия
11:10 Битва экстрасенсов. 10-я серия
12:50 Гренландия
15:10 Разлом Сан-Андреас
17:25 Родные
19:20 Батя
21:00 Стас. 1-я серия
21:30 Стас. 2-я серия
22:00 Стас. 3-я серия
22:30 Стас. 4-я серия
23:00 Женский Стендап. 52-я серия
00:00 Беспринципные. 1-я серия
01:00 Беспринципные. 2-я серия
01:55 Импровизация. 19-я серия
02:45 Импровизация. 20-я серия
03:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 37-я серия
04:25 Открытый микрофон. Дайджест.
10:20 Главная дорога
11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым
12:00 Квартирный вопрос
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Центральное телевидение
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Алена Хмельницкая
23:25 Международная пилорама
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. "Браво" и Евгений Хавтан
01:45 Бой с тенью 2: Реванш
03:40 Схватка.
10:00 Самый вкусный день
10:50 Уснувший пассажир
11:30 События
11:45 Уснувший пассажир
12:50 Кассирши
14:30 События
14:45 Кассирши
16:55 Подъем с глубины
21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22:15 Право знать!
23:45 События
00:00 Власть под кайфом
00:50 Прощание. Сергей Доренко
01:30 Специальный репортаж
02:00 Хватит слухов!
02:25 Ян Арлазоров. Все беды от женщин
03:05 Олег Видов. Хочу красиво
03:50 Любовь Полищук. Гадкий утенок
04:30 Битва за наследство.
10:30 Слепая. Блеск
11:15 Выкуп — миллиард
13:30 Финальный счет
15:30 Обмануть всех
17:30 Шпион по соседству
19:30 Джеймс Бонд-агент 007: Золотой глаз
22:15 В осаде 2: Темная территория
00:15 Оно
02:00 Мистические истории. Начало. Паучье гнездо
02:22 Мистические истории. Начало. Бог простит
02:45 Мистические истории. Начало. Это мой выбор
03:07 Мистические истории. Начало. Расплата за измену
03:30 Мистические истории. Начало. Незнакомка на мосту
04:00 Мистические истории. Начало. Проклятие на свадьбе
04:30 Мистические истории. Начало. Сделка на миллион
04:52 Мистические истории. Начало. Лесная ловушка.
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:05 Наука и техника
13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:05 Совбез
15:05 Документальный проект
16:10 Засекреченные списки. Угрозы 2022: кто пострадает от черного тигра?
17:10 После нашей эры
19:10 Грань будущего
21:20 РобоКоп
23:40 Легион
01:30 Стрекоза
03:10 Наемные убийцы.
10:00 Свои. На златом крыльце сидели...
10:50 Свои. Красота внутри нас
11:40 Свои. Плохое время для смерти
12:30 Свои. Лекарство от любви
13:20 След. Генетический мусор
14:15 След. Сказки вещего ворона
15:00 След. Смертельная удача
15:55 След. Марсианские хроники
16:40 След. Сожги эту книгу
17:30 След. Долг платежом красен
18:20 След. Шумовая мафия
19:05 След. Проклятый старый дом
20:00 След. Идеальное убийство
20:50 След. Не щадя живота
21:35 След. Сладкое мясо
22:20 След. Шок
23:15 След. Химия
00:00 Главное
00:55 Дознаватель. Ревность
01:50 Дознаватель. Фанера
02:35 Дознаватель. Парковка
03:20 Дознаватель. Нестандартный подход
04:05 Дознаватель. Вымогатель.
09:50 Мир забесплатно. Нью-Йорк
11:00 Зеленая планета. 2-я серия
12:00 Орел и Решка. Земляне. Сокотра
13:00 На ножах. Ульяновск. Deku
14:00 На ножах. Астрахань. Дворик
15:00 На ножах. Тольятти. Белый Попугай
16:00 На ножах. Санкт-Петербург Мьод
17:00 Мир наизнанку. Китай. Чай
18:00 Мир наизнанку. Китай. Неизданное
19:00 Мир наизнанку. Китай. 30-я серия
20:10 Мир наизнанку. Бразилия. Обряд айяуаска
21:10 Мир наизнанку. Бразилия. Водопад Игуасу
22:00 Мир наизнанку. Бразилия. Дрессировщик Жилберто
23:00 Руссо-Латино. Перу. Мачу Пикчу
00:00 Руссо-Латино. Перу. Коррида
01:00 Дикари. Непал
02:00 Дикари. Филиппины
03:30 Орел и решка. Россия. Камчатка.
09:00 Улетное видео. 28-я серия
09:25 Улетное видео. 3-я серия
09:55 Улетное видео. 28-я серия
10:25 Улетное видео. 15-я серия
11:00 Улетное видео. 21-я серия
11:25 Улетное видео. 17-я серия
12:00 Два отца и два сына. 1-я серия
12:30 Два отца и два сына. 2-я серия
13:00 Два отца и два сына. 3-я серия
13:30 Два отца и два сына. 4-я серия
14:00 Два отца и два сына. 5-я серия
14:30 Два отца и два сына. 6-я серия
15:05 Два отца и два сына. 7-я серия
15:35 Два отца и два сына. 8-я серия
16:05 Два отца и два сына. 9-я серия
16:35 Два отца и два сына. 10-я серия
17:05 Два отца и два сына. 11-я серия
17:40 Два отца и два сына. 12-я серия
18:10 Улетное видео. 1-я серия
18:35 Улетное видео. 16-я серия
19:05 Улетное видео. 53-я серия
19:35 Улетное видео. 34-я серия
20:00 Улетное видео. 35-я серия
20:30 Улетное видео. 36-я серия
21:00 +100500. 34-я серия
21:30 +100500. 5-я серия
22:00 +100500. 45-я серия
22:35 +100500. 10-я серия
23:00 +100500. 33-я серия
23:30 IТопчик. 9-я серия
00:00 IТопчик. 20-я серия
00:30 IТопчик. 8-я серия
01:00 IТопчик. 4-я серия
01:30 Супер улетка 23. 27-я серия
02:00 Супер улетка 23. 28-я серия
02:25 Супер улетка 23. 29-я серия
02:50 Супер улетка 23. 30-я серия
03:15 Супер улетка 23. 31-я серия
03:40 Супер улетка 23. 32-я серия
04:00 Супер улетка 23. 33-я серия
04:25 Супер улетка 23. 34-я серия
04:50 Супер улетка 23. 35-я серия.
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