"Засекреченные списки: кто пострадает от Чёрного тигра", "Кубок мира по биатлону", "Женский стендап" и "Власть под кайфом" - что посмотреть по ТВ 22 января

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Январское похолодание вынудило многих остаться дома. Специально для тех, кто предпочитает тепличные условия экстремальным морозам, подготовили программу телепередач на 22 января.

Первый канал

10:00 Новости

10:15 Валерий Ободзинский. Вот и свела судьба...

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:25 Ким Филби. Тайная война

15:40 Угадай мелодию

16:30 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым

18:05 Точь-в-точь!

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером

23:05 Не все дома

01:00 Наедине со всеми

01:45 Модный приговор

02:35 Давай поженимся!

03:15 Мужское/Женское

04:45 Галка и Гамаюн.

Россия-1

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

12:35 Доктор Мясников

13:30 Теорема Пифагора

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Все, что захочешь

01:00 Белая ворона.

Матч ТВ

10:25 Новости

10:30 Рекс

10:50 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 55 км. Трансляция из Швейцарии. Прямая трансляция

13:50 Новости

13:55 Все на Матч! Прямая трансляция

14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

16:00 Новости

16:05 Все на Матч! Прямая трансляция

16:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

18:50 На лыжи с Еленой Вяльбе

19:10 Новости

19:15 Все на Матч! Прямая трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" — "Венеция". Прямая трансляция

22:00 Все на Матч! Прямая трансляция

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" — "Аталанта". Прямая трансляция

00:45 Все на Матч! Прямая трансляция

01:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"

03:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород — "Динамо". Москва.

ТНТ

09:30 Битва экстрасенсов. 9-я серия

11:10 Битва экстрасенсов. 10-я серия

12:50 Гренландия

15:10 Разлом Сан-Андреас

17:25 Родные

19:20 Батя

21:00 Стас. 1-я серия

21:30 Стас. 2-я серия

22:00 Стас. 3-я серия

22:30 Стас. 4-я серия

23:00 Женский Стендап. 52-я серия

00:00 Беспринципные. 1-я серия

01:00 Беспринципные. 2-я серия

01:55 Импровизация. 19-я серия

02:45 Импровизация. 20-я серия

03:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 37-я серия

04:25 Открытый микрофон. Дайджест.

НТВ

10:20 Главная дорога

11:00 Живая еда с Сергеем Малоземовым

12:00 Квартирный вопрос

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Центральное телевидение

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Алена Хмельницкая

23:25 Международная пилорама

00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса. "Браво" и Евгений Хавтан

01:45 Бой с тенью 2: Реванш

03:40 Схватка.

ТВ Центр

10:00 Самый вкусный день

10:50 Уснувший пассажир

11:30 События

11:45 Уснувший пассажир

12:50 Кассирши

14:30 События

14:45 Кассирши

16:55 Подъем с глубины

21:00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым

22:15 Право знать!

23:45 События

00:00 Власть под кайфом

00:50 Прощание. Сергей Доренко

01:30 Специальный репортаж

02:00 Хватит слухов!

02:25 Ян Арлазоров. Все беды от женщин

03:05 Олег Видов. Хочу красиво

03:50 Любовь Полищук. Гадкий утенок

04:30 Битва за наследство.

ТВ-3

10:30 Слепая. Блеск

11:15 Выкуп — миллиард

13:30 Финальный счет

15:30 Обмануть всех

17:30 Шпион по соседству

19:30 Джеймс Бонд-агент 007: Золотой глаз

22:15 В осаде 2: Темная территория

00:15 Оно

02:00 Мистические истории. Начало. Паучье гнездо

02:22 Мистические истории. Начало. Бог простит

02:45 Мистические истории. Начало. Это мой выбор

03:07 Мистические истории. Начало. Расплата за измену

03:30 Мистические истории. Начало. Незнакомка на мосту

04:00 Мистические истории. Начало. Проклятие на свадьбе

04:30 Мистические истории. Начало. Сделка на миллион

04:52 Мистические истории. Начало. Лесная ловушка.

РЕН ТВ

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:05 Наука и техника

13:05 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

14:05 Совбез

15:05 Документальный проект

16:10 Засекреченные списки. Угрозы 2022: кто пострадает от черного тигра?

17:10 После нашей эры

19:10 Грань будущего

21:20 РобоКоп

23:40 Легион

01:30 Стрекоза

03:10 Наемные убийцы.

Пятый канал

10:00 Свои. На златом крыльце сидели...

10:50 Свои. Красота внутри нас

11:40 Свои. Плохое время для смерти

12:30 Свои. Лекарство от любви

13:20 След. Генетический мусор

14:15 След. Сказки вещего ворона

15:00 След. Смертельная удача

15:55 След. Марсианские хроники

16:40 След. Сожги эту книгу

17:30 След. Долг платежом красен

18:20 След. Шумовая мафия

19:05 След. Проклятый старый дом

20:00 След. Идеальное убийство

20:50 След. Не щадя живота

21:35 След. Сладкое мясо

22:20 След. Шок

23:15 След. Химия

00:00 Главное

00:55 Дознаватель. Ревность

01:50 Дознаватель. Фанера

02:35 Дознаватель. Парковка

03:20 Дознаватель. Нестандартный подход

04:05 Дознаватель. Вымогатель.

Пятница

09:50 Мир забесплатно. Нью-Йорк

11:00 Зеленая планета. 2-я серия

12:00 Орел и Решка. Земляне. Сокотра

13:00 На ножах. Ульяновск. Deku

14:00 На ножах. Астрахань. Дворик

15:00 На ножах. Тольятти. Белый Попугай

16:00 На ножах. Санкт-Петербург Мьод

17:00 Мир наизнанку. Китай. Чай

18:00 Мир наизнанку. Китай. Неизданное

19:00 Мир наизнанку. Китай. 30-я серия

20:10 Мир наизнанку. Бразилия. Обряд айяуаска

21:10 Мир наизнанку. Бразилия. Водопад Игуасу

22:00 Мир наизнанку. Бразилия. Дрессировщик Жилберто

23:00 Руссо-Латино. Перу. Мачу Пикчу

00:00 Руссо-Латино. Перу. Коррида

01:00 Дикари. Непал

02:00 Дикари. Филиппины

03:30 Орел и решка. Россия. Камчатка.

Че!

09:00 Улетное видео. 28-я серия

09:25 Улетное видео. 3-я серия

09:55 Улетное видео. 28-я серия

10:25 Улетное видео. 15-я серия

11:00 Улетное видео. 21-я серия

11:25 Улетное видео. 17-я серия

12:00 Два отца и два сына. 1-я серия

12:30 Два отца и два сына. 2-я серия

13:00 Два отца и два сына. 3-я серия

13:30 Два отца и два сына. 4-я серия

14:00 Два отца и два сына. 5-я серия

14:30 Два отца и два сына. 6-я серия

15:05 Два отца и два сына. 7-я серия

15:35 Два отца и два сына. 8-я серия

16:05 Два отца и два сына. 9-я серия

16:35 Два отца и два сына. 10-я серия

17:05 Два отца и два сына. 11-я серия

17:40 Два отца и два сына. 12-я серия

18:10 Улетное видео. 1-я серия

18:35 Улетное видео. 16-я серия

19:05 Улетное видео. 53-я серия

19:35 Улетное видео. 34-я серия

20:00 Улетное видео. 35-я серия

20:30 Улетное видео. 36-я серия

21:00 +100500. 34-я серия

21:30 +100500. 5-я серия

22:00 +100500. 45-я серия

22:35 +100500. 10-я серия

23:00 +100500. 33-я серия

23:30 IТопчик. 9-я серия

00:00 IТопчик. 20-я серия

00:30 IТопчик. 8-я серия

01:00 IТопчик. 4-я серия

01:30 Супер улетка 23. 27-я серия

02:00 Супер улетка 23. 28-я серия

02:25 Супер улетка 23. 29-я серия

02:50 Супер улетка 23. 30-я серия

03:15 Супер улетка 23. 31-я серия

03:40 Супер улетка 23. 32-я серия

04:00 Супер улетка 23. 33-я серия

04:25 Супер улетка 23. 34-я серия

04:50 Супер улетка 23. 35-я серия.