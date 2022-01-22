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Житель Новосибирска попытался угнать авто с помощью угнанной машины

Фото Житель Новосибирска попытался угнать авто с помощью угнанной машины
Фото Житель Новосибирска попытался угнать авто с помощью угнанной машины

Фото Сиб.фм

Новосибирские полицейские задержали мужчину, который попытался угнать две машины одновременно.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже автомобиля, который с его помощью пытался угнать ещё одну машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

17 января правоохранителям сообщили об угоне автомобиля «Газель», принадлежащего 41-летнему жителю Новосибирска. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого 38-летнего жителя Ленинского района.

По версии следствия, задержанный угнал «Газель» у своего бывшего работодателя. Машину понадобилась ему, чтобы похитить другой автомобиль – Ford.

«Злоумышленник приехал на улицу Спортивную, прицепил трос к автомобилю «Ford» и попытался его отбуксировать, однако не смог завершить начатое до конца, так как задел припаркованные автомобили. После чего мужчина скрылся», — сообщили в полиции.

Выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за угон. «Газель» была изъята и возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Вероятный преступник отправлен в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Напомним, в ноябре прошлого года полицейские задержали группу угонщиков автомобилей премиум-класса в Новосибирске.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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