«Хищные птицы» с Харли Квинн, чемпионат России по волейболу и «Доспехи бога» с Джеки Чаном: что посмотреть по ТВ 23 января

Предлагаем остаться дома в такой морозный день, укрыться пледом и запастись попкорном. Специально для тех, кто предпочитает такой отдых активностям на холоде, мы подготовили программу передач на воскресенье 23 февраля.

Первый канал

06:00 Новости

06:10 Галка и Гамаюн

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Детский КВН

15:15 Лебединое озеро

16:55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца

19:10 Две звезды. Отцы и дети

21:00 Время

22:00 Хрустальный

Россия 1

05:20 Варенька

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Парад юмора

13:30 Теорема Пифагора

17:50 Танцы со звездами

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

01:30 Свой-чужой

03:15 Варенька

Матч ТВ

05:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"

07:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии

07:55 Новости

08:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Динамо" (Москва)

10:00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США. Прямая трансляция

13:00 Новости

13:05 Все на Матч! Прямая трансляция

14:25 Новости

14:30 Рекс

14:50 Спорт Тоша

15:00 Я, Алекс Кросс

17:00 Все на Матч! Прямая трансляция

17:40 Новости

17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

19:45 "Биатлон" с Дмитрием Губерниевым

20:30 Все на Матч! Прямая трансляция

20:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция

22:20 Новости

22:25 Все на Матч! Прямая трансляция

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" — "Бавария". Прямая трансляция

01:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США

02:20 Все на Матч! Прямая трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" — "Ювентус". Прямая трансляция

04:45 Все на Матч! Прямая трансляция

ТНТ

05:15 Открытый микрофон (68-я серия)

06:10 ТНТ. Best (1-я серия)

06:35 ТНТ. Best (2-я серия)

07:00 ТНТ. Gold (46-я серия)

07:30 ТНТ. Gold (47-я серия)

07:55 Интерны (112-я серия)

08:25 Интерны (113-я серия)

09:00 Перезагрузка (488-я серия)

09:30 Битва экстрасенсов (11-я серия)

11:15 Битва экстрасенсов (12-я серия)

12:50 Ольга (8-я серия)

13:20 Ольга (9-я серия)

13:50 Ольга (10-я серия)

14:20 Ольга (11-я серия)

14:50 Ольга (12-я серия)

15:25 Ольга (13-я серия)

16:00 Отряд самоубийц

18:50 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

21:00 Камеди Клаб (702-я серия)

22:00 Камеди Клаб (722-я серия)

23:00 Talk (23-я серия)

00:00 Беспринципные (3-я серия)

01:00 Беспринципные (4-я серия)

01:50 Импровизация (21-я серия)

02:40 Импровизация (22-я серия)

03:30 Comedy Баттл. Суперсезон (38-я серия)

04:55 Открытый микрофон (69-я серия)

НТВ

05:00 Во веки вечные

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

14:00 НашПотребНадзор

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Звезды сошлись

21:40 Основано на реальных событиях

01:25 Бой с тенью 3D: Последний раунд

03:45 Русская Америка. Прощание с континентом

ТВ Центр

05:10 Битва за наследство (4-я серия)

05:50 Петровка, 38

06:00 10 самых (Поздняя слава актрисы)

06:25 Уснувший пассажир

08:00 Рита

10:00 Знак качества (Еда в коронавирус)

10:55 Страна чудес (Тверь)

11:30 События

11:45 Возвращение "Святого Луки"

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:05 Актерские драмы. Шальные браки

15:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье

16:50 Хроники московского быта (Припечатать кумира)

17:40 Убийства по пятницам

21:40 Убийства по пятницам 2

00:25 События

00:40 Убийства по пятницам 2

01:30 Петровка, 38

01:40 Хроника гнусных времен

04:35 Список Лапина. Запрещенная эстрада

ТВ-3

05:15 Мистические истории. Начало (Леди Франкинштейн)

05:37 Мистические истории. Начало (Ведьмин дар)

06:00 Мультфильмы

10:45 Уиджи (Без вести)

11:15 Уиджи (Спасти предателя)

11:45 Уиджи (Кто ты)

12:15 Уиджи (Муки совести)

12:45 Шпион по соседству

14:45 В осаде

17:00 В осаде 2: Темная территория

19:00 Экспат

21:15 Возмездие

23:30 Обмануть всех

01:30 Шутки в сторону: Миссия в Майами

03:15 Городские легенды (Тюмень. Призрачные университеты)

04:00 Городские легенды (Мангуп-Кале. Проклятие принца)

Рен ТВ

05:00 Тайны Чапман (988-я серия)

05:48 Тайны Чапман (983-я серия)

06:36 Робокоп

08:29 Робокоп 2

10:52 Робокоп 3

12:54 РобоКоп

15:11 После нашей эры

17:06 Гладиатор

20:30 Боги Египта

23:00 Добров в эфире (289-я серия)

23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (992-я серия)

01:00 Самые шокирующие гипотезы (1084-я серия)

01:59 Самые шокирующие гипотезы (1085-я серия)

02:47 Самые шокирующие гипотезы (1086-я серия)

03:35 Самые шокирующие гипотезы (1087-я серия)

04:23 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко (266-я серия)

Пятый канал

05:00 Нюхач (1-я серия)

05:55 Нюхач (2-я серия)

06:45 Нюхач (3-я серия)

07:50 Нюхач (4-я серия)

08:50 Нюхач (5-я серия)

09:55 Нюхач (6-я серия)

11:00 Нюхач (7-я серия)

12:00 Нюхач (8-я серия)

13:20 Чужой район (Самогон)

14:15 Чужой район (Кража)

15:10 Чужой район (Пламя)

16:10 Чужой район (Ошибка)

17:05 Чужой район (Миллионер)

18:05 Чужой район (Проверка)

19:05 Чужой район (Жених)

20:00 Чужой район (Долги)

21:00 Чужой район (Защита)

22:00 Чужой район (Справедливость)

23:00 Чужой район (Дружина)

23:55 Чужой район (Ловушка)

00:50 Чужой район (Письмо)

01:45 Опера. Хроники убойного отдела (Стрелка)

02:35 Опера. Хроники убойного отдела (Двойная ошибка)

03:20 Опера. Хроники убойного отдела (Коллекционер)

04:05 Опера. Хроники убойного отдела (Коллекционер)

Пятница

05:00 Орел и решка. Россия (Нижний Новгород)

05:40 Пятница News (8-я серия)

06:00 Орел и решка. Россия (Челябинск)

06:50 Мир забесплатно (Сингапур)

07:50 Мир забесплатно (Гонконг)

09:00 Орел и Решка. Земляне (Сокотра)

10:00 Планета обезьян

12:20 Доспехи Бога — 3: Миссия "Зодиак"

14:50 Доспехи бога: В поисках сокровищ

16:50 Могучие рейнджеры

19:10 На ножах (Оренбург. Опера)

20:10 На ножах (MANGAL)

21:20 На ножах (Пермь. Dedushka)

22:30 На ножах (Солнечногорск. Царский)

23:40 На ножах (Москва. Баклажан)

Че

05:15 Супер улетка 23 (36-я серия)

05:35 Супер улетка 23 (37-я серия)

06:00 Супер улетка 23 (38-я серия)

06:05 На троих (7-я серия)

06:30 На троих (9-я серия)

06:55 Утилизатор (Волгоград)

07:50 Утилизатор (29-я серия)

08:25 Утилизатор (9-я серия)

08:50 Утилизатор (Тула)

09:20 Утилизатор (20-я серия)

09:55 Утилизатор (31-я серия)

10:25 Утилизатор (Тверь)

11:00 Утилизатор (10-я серия)

11:30 Утилизатор (32-я серия)

12:00 Два отца и два сына (11-я серия)

12:30 Два отца и два сына (12-я серия)

13:05 Два отца и два сына (13-я серия)

13:35 Два отца и два сына (14-я серия)

14:05 Два отца и два сына (15-я серия)

14:40 Два отца и два сына (16-я серия)

15:15 Два отца и два сына (17-я серия)

15:45 Два отца и два сына (18-я серия)

16:15 Два отца и два сына (19-я серия)

16:50 Два отца и два сына (20-я серия)

17:20 Улетное видео (28-я серия)

17:30 Улетное видео (76-я серия)

18:00 Улетное видео (11-я серия)

18:30 Улетное видео (30-я серия)

19:00 Улетное видео (54-я серия)

19:30 Улетное видео (37-я серия)

20:00 Улетное видео (38-я серия)

20:30 Улетное видео (39-я серия)

21:00 +100500 (35-я серия)

21:30 +100500 (7-я серия)

22:00 +100500 (46-я серия)

22:30 +100500 (11-я серия)

23:00 +100500 (34-я серия)

23:30 IТопчик (12-я серия)

00:00 IТопчик (18-я серия)

00:30 IТопчик (15-я серия)

01:00 IТопчик (1-я серия)

01:30 Супер улетка 23 (39-я серия)

02:00 Супер улетка 23 (40-я серия)

02:25 Супер улетка 23 (41-я серия)

02:50 Супер улетка 23 (42-я серия)

03:15 Супер улетка 23 (43-я серия)

03:40 Супер улетка 23 (44-я серия)

04:05 Супер улетка 23 (45-я серия)

04:25 Супер улетка 23 (46-я серия)

04:50 Супер улетка 23 (47-я серия)