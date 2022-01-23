«Хищные птицы» с Харли Квинн, чемпионат России по волейболу и «Доспехи бога» с Джеки Чаном: что посмотреть по ТВ 23 января

Предлагаем остаться дома в такой морозный день, укрыться пледом и запастись попкорном. Специально для тех, кто предпочитает такой отдых активностям на холоде, мы подготовили программу передач на воскресенье 23 февраля.
06:00 Новости
06:10 Галка и Гамаюн
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Детский КВН
15:15 Лебединое озеро
16:55 Праздничный концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца
19:10 Две звезды. Отцы и дети
21:00 Время
22:00 Хрустальный
05:20 Варенька
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Парад юмора
13:30 Теорема Пифагора
17:50 Танцы со звездами
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
01:30 Свой-чужой
03:15 Варенька
05:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Ростов-Дон — "Будучность"
07:00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии
07:55 Новости
08:00 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Белогорье" (Белгород) — "Динамо" (Москва)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США. Прямая трансляция
13:00 Новости
13:05 Все на Матч! Прямая трансляция
14:25 Новости
14:30 Рекс
14:50 Спорт Тоша
15:00 Я, Алекс Кросс
17:00 Все на Матч! Прямая трансляция
17:40 Новости
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
19:45 "Биатлон" с Дмитрием Губерниевым
20:30 Все на Матч! Прямая трансляция
20:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Италии. Прямая трансляция
22:20 Новости
22:25 Все на Матч! Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" — "Бавария". Прямая трансляция
01:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила Гана. Трансляция из США
02:20 Все на Матч! Прямая трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" — "Ювентус". Прямая трансляция
04:45 Все на Матч! Прямая трансляция
05:15 Открытый микрофон (68-я серия)
06:10 ТНТ. Best (1-я серия)
06:35 ТНТ. Best (2-я серия)
07:00 ТНТ. Gold (46-я серия)
07:30 ТНТ. Gold (47-я серия)
07:55 Интерны (112-я серия)
08:25 Интерны (113-я серия)
09:00 Перезагрузка (488-я серия)
09:30 Битва экстрасенсов (11-я серия)
11:15 Битва экстрасенсов (12-я серия)
12:50 Ольга (8-я серия)
13:20 Ольга (9-я серия)
13:50 Ольга (10-я серия)
14:20 Ольга (11-я серия)
14:50 Ольга (12-я серия)
15:25 Ольга (13-я серия)
16:00 Отряд самоубийц
18:50 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
21:00 Камеди Клаб (702-я серия)
22:00 Камеди Клаб (722-я серия)
23:00 Talk (23-я серия)
00:00 Беспринципные (3-я серия)
01:00 Беспринципные (4-я серия)
01:50 Импровизация (21-я серия)
02:40 Импровизация (22-я серия)
03:30 Comedy Баттл. Суперсезон (38-я серия)
04:55 Открытый микрофон (69-я серия)
05:00 Во веки вечные
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
14:00 НашПотребНадзор
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Звезды сошлись
21:40 Основано на реальных событиях
01:25 Бой с тенью 3D: Последний раунд
03:45 Русская Америка. Прощание с континентом
05:10 Битва за наследство (4-я серия)
05:50 Петровка, 38
06:00 10 самых (Поздняя слава актрисы)
06:25 Уснувший пассажир
08:00 Рита
10:00 Знак качества (Еда в коронавирус)
10:55 Страна чудес (Тверь)
11:30 События
11:45 Возвращение "Святого Луки"
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:05 Актерские драмы. Шальные браки
15:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье
16:50 Хроники московского быта (Припечатать кумира)
17:40 Убийства по пятницам
21:40 Убийства по пятницам 2
00:25 События
00:40 Убийства по пятницам 2
01:30 Петровка, 38
01:40 Хроника гнусных времен
04:35 Список Лапина. Запрещенная эстрада
05:15 Мистические истории. Начало (Леди Франкинштейн)
05:37 Мистические истории. Начало (Ведьмин дар)
06:00 Мультфильмы
10:45 Уиджи (Без вести)
11:15 Уиджи (Спасти предателя)
11:45 Уиджи (Кто ты)
12:15 Уиджи (Муки совести)
12:45 Шпион по соседству
14:45 В осаде
17:00 В осаде 2: Темная территория
19:00 Экспат
21:15 Возмездие
23:30 Обмануть всех
01:30 Шутки в сторону: Миссия в Майами
03:15 Городские легенды (Тюмень. Призрачные университеты)
04:00 Городские легенды (Мангуп-Кале. Проклятие принца)
05:00 Тайны Чапман (988-я серия)
05:48 Тайны Чапман (983-я серия)
06:36 Робокоп
08:29 Робокоп 2
10:52 Робокоп 3
12:54 РобоКоп
15:11 После нашей эры
17:06 Гладиатор
20:30 Боги Египта
23:00 Добров в эфире (289-я серия)
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (992-я серия)
01:00 Самые шокирующие гипотезы (1084-я серия)
01:59 Самые шокирующие гипотезы (1085-я серия)
02:47 Самые шокирующие гипотезы (1086-я серия)
03:35 Самые шокирующие гипотезы (1087-я серия)
04:23 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко (266-я серия)
05:00 Нюхач (1-я серия)
05:55 Нюхач (2-я серия)
06:45 Нюхач (3-я серия)
07:50 Нюхач (4-я серия)
08:50 Нюхач (5-я серия)
09:55 Нюхач (6-я серия)
11:00 Нюхач (7-я серия)
12:00 Нюхач (8-я серия)
13:20 Чужой район (Самогон)
14:15 Чужой район (Кража)
15:10 Чужой район (Пламя)
16:10 Чужой район (Ошибка)
17:05 Чужой район (Миллионер)
18:05 Чужой район (Проверка)
19:05 Чужой район (Жених)
20:00 Чужой район (Долги)
21:00 Чужой район (Защита)
22:00 Чужой район (Справедливость)
23:00 Чужой район (Дружина)
23:55 Чужой район (Ловушка)
00:50 Чужой район (Письмо)
01:45 Опера. Хроники убойного отдела (Стрелка)
02:35 Опера. Хроники убойного отдела (Двойная ошибка)
03:20 Опера. Хроники убойного отдела (Коллекционер)
04:05 Опера. Хроники убойного отдела (Коллекционер)
05:00 Орел и решка. Россия (Нижний Новгород)
05:40 Пятница News (8-я серия)
06:00 Орел и решка. Россия (Челябинск)
06:50 Мир забесплатно (Сингапур)
07:50 Мир забесплатно (Гонконг)
09:00 Орел и Решка. Земляне (Сокотра)
10:00 Планета обезьян
12:20 Доспехи Бога — 3: Миссия "Зодиак"
14:50 Доспехи бога: В поисках сокровищ
16:50 Могучие рейнджеры
19:10 На ножах (Оренбург. Опера)
20:10 На ножах (MANGAL)
21:20 На ножах (Пермь. Dedushka)
22:30 На ножах (Солнечногорск. Царский)
23:40 На ножах (Москва. Баклажан)
05:15 Супер улетка 23 (36-я серия)
05:35 Супер улетка 23 (37-я серия)
06:00 Супер улетка 23 (38-я серия)
06:05 На троих (7-я серия)
06:30 На троих (9-я серия)
06:55 Утилизатор (Волгоград)
07:50 Утилизатор (29-я серия)
08:25 Утилизатор (9-я серия)
08:50 Утилизатор (Тула)
09:20 Утилизатор (20-я серия)
09:55 Утилизатор (31-я серия)
10:25 Утилизатор (Тверь)
11:00 Утилизатор (10-я серия)
11:30 Утилизатор (32-я серия)
12:00 Два отца и два сына (11-я серия)
12:30 Два отца и два сына (12-я серия)
13:05 Два отца и два сына (13-я серия)
13:35 Два отца и два сына (14-я серия)
14:05 Два отца и два сына (15-я серия)
14:40 Два отца и два сына (16-я серия)
15:15 Два отца и два сына (17-я серия)
15:45 Два отца и два сына (18-я серия)
16:15 Два отца и два сына (19-я серия)
16:50 Два отца и два сына (20-я серия)
17:20 Улетное видео (28-я серия)
17:30 Улетное видео (76-я серия)
18:00 Улетное видео (11-я серия)
18:30 Улетное видео (30-я серия)
19:00 Улетное видео (54-я серия)
19:30 Улетное видео (37-я серия)
20:00 Улетное видео (38-я серия)
20:30 Улетное видео (39-я серия)
21:00 +100500 (35-я серия)
21:30 +100500 (7-я серия)
22:00 +100500 (46-я серия)
22:30 +100500 (11-я серия)
23:00 +100500 (34-я серия)
23:30 IТопчик (12-я серия)
00:00 IТопчик (18-я серия)
00:30 IТопчик (15-я серия)
01:00 IТопчик (1-я серия)
01:30 Супер улетка 23 (39-я серия)
02:00 Супер улетка 23 (40-я серия)
02:25 Супер улетка 23 (41-я серия)
02:50 Супер улетка 23 (42-я серия)
03:15 Супер улетка 23 (43-я серия)
03:40 Супер улетка 23 (44-я серия)
04:05 Супер улетка 23 (45-я серия)
04:25 Супер улетка 23 (46-я серия)
04:50 Супер улетка 23 (47-я серия)
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