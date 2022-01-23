На неделе с 24 января в Новосибирске ожидается холодная и пасмурная погода

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики озвучили прогноз погоды в Новосибирске на неделю с 24 по 30 января.

Морозы в Новосибирске продержатся до конца января 2022 года. Об этом сообщили синоптики.

На смену переменчивой погоде в Новосибирск пришла стабильно-холодная погода. Она продержится на территории региона вплоть до конца месяца. На предстоящей неделе с 24 по 30 января в городе также сохранится морозная погода. По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», в течение всей рабочей недели дневная температура воздуха в городе будет -14...-17 °C. На выходных потеплеет, в воскресенье, 30 января, установится ночная температура -16 °C, днем столбики термометров поднимутся до -9 °C. На неделе ожидаются осадки.

Аналогичный прогноз приводят и другие погодные сервисы. По данным «Метеовестей», максимальная дневная температура воздуха будет -11 °C, минимальная -18 °C. По прогнозу «Гисметео», резкой перемены погоды на неделе не ожидается. До воскресенья в регионе установится пасмурная и снежная погода, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах -15...-18 °C.